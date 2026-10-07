Warren Zaïre-Emery incertain pour la réception du Mans

Samedi soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG retrouve la Ligue 1 avec la réception du Mans. Une rencontre pour la sixième journée de Ligue 1 pour laquelle Warren Zaïre-Emery est incertain.

Trois semaines après sa victoire lors du Classico (1-2), le PSG va retrouver la Ligue 1 samedi soir avec la réception – au Parc des Princes – du Mans dans le cadre de la sixième journée. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Avec la fin de la trêve internationale et la proximité du match de Ligue des champions contre Manchester City, le coach du PSG pourrait effectuer un turnover face au promu. Convoqué dans un premier temps pour Zinédine Zidane pour participer à la trêve internationale, Warren Zaïre-Emery avait dû déclarer forfait en raison d’une légère lésion à la cuisse gauche.

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Senny Mayulu forfait

L’Equipe indique que la situation du titi du PSG n’inspire pas trop d’inquiétude au sein du club de la capitale. Malgré cela, il est incertain pour la rencontre de samedi. Le quotidien sportif explique que Senny Mayulu, blessé avec l’équipe de France Espoirs et qui souffre d’une lésion à la cuisse gauche, devrait être absent un mois et est donc forfait pour la rencontre contre Le Mans. L’Equipe indique qu’il est le seul forfait acté pour le match de ce week-end. Pour Ferran Torres, qui a quitté le rassemblement de la sélection espagnole en raison de douleurs à la cheville, une décision devrait être prise dans les prochaines heures sur sa présence dans le groupe pour Le Mans. C’est également le cas pour Achraf Hakimi, qui n’a joué que 69 minutes avec le Maroc lors de cette trêve internationale, lui qui avait quitté le terrain sur blessure contre Brest, conclut L’Equipe.