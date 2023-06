Warren Zaïre-Emery jugé intransférable par le PSG

Le PSG compte recruter Bernardo Silva. Pour baisser la note, le club de la capitale a proposé des joueurs. Mais Manchester City souhaiterait un joueur en particulier, Warren Zaïre-Emery. Le PSG a dit stop.

Warren Zaïre-Emery a réussi à se distinguer cette saison avec l’équipe première du PSG. Le jeune milieu de terrain (17 ans) a participé à 31 matches toutes compétitions confondues (1116 minutes, 2 buts). Il a été trimbalé à plusieurs postes, dont piston droit qui n’est pas son poste de formation. Quand il était sur le terrain, il a toujours répondu présent et apportait du peps quand il entrait en jeu. Des performances qui attisent les convoitises. Selon les informations de RMC Sport, Manchester City s’intéresserait à lui. Pep Guardiola adore le joueur et est persuadé qu’il pourrait le faire progresser.

Manchester City souhaiterait l’inclure dans l’échange pour Bernardo Silva

Le média sportif explique que le PSG, qui a comme piste prioritaire lors de ce mercato estival Bernardo Silva, aurait proposé plusieurs joueurs au Skyblues afin de faire baisser la note – City demanderait minimum 70 millions d’euros pour son numéro 20 – de l’international portugais. Mais pour l’instant, cela n’a pas convaincu le récent champion d’Europe. Ce dernier pourrait envisager l’inclusion d’un joueur dans le deal si ce joueur se nomme Warren Zaïre-Emery. Mais le PSG a opposé un refus catégorique à cette possibilité. Les dirigeants parisiens n’entendent pas céder leur titi, qui est jugé intransférable.

🚨 Warren Zaire-Emery est jugé comme INTRANSFÉRABLE par la direction du PSG 💎🇫🇷 [@FabriceHawkins] pic.twitter.com/4oNd9fUGht — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 14, 2023

Zaïre-Emery sera attentif à son temps de jeu

Du côté du joueur, on regarde avec attention ce qui se trame durant le mercato. Le titi du PSG sait que Manuel Ugarte va arriver et venir densifier un secteur déjà bien garni même si certains pourraient partir cet été. Zaïre-Emery, « qui porte une grande importance à sa progression, sera particulièrement attentif à son temps de jeu. » Selon les informations de RMC Sport, aucune discussion pour une éventuelle prolongation, lui qui a un contrat jusqu’en juin 2025 avec son club formateur, n’a été entamée. « S’il estime qu’il n’a pas le temps de jeu nécessaire pour pouvoir monter en puissance, il pourrait ne pas prolonger et ce même s’il porte le club dans son cœur. » Avant la signature de son premier contrat professionnel, il était courtisé partout en Europe, avance RMC Sport. Selon ce dernier, Dortmund et Liverpool seraient intéressés par Warren Zaïre-Emery. Mais « le PSG a sorti les barbelés et Luis Campos n’a aucune intention de vendre le joyau de l’académie du club qu’il compare souvent à Jude Bellingham pour sa précocité.«