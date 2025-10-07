Warren Zaïre-Emery : « La Coupe du Monde 2026 ? Oui, clairement un objectif »

Après plusieurs convocations avec l’Equipe de France sous les ordres de Didier Deschamps, Warren Zaïre-Emery a payé le prix d’un rendement moins bon avec le PSG en étant convoqué à nouveau en Equipe de France Espoirs.

Le retour en Bleuets, et l’objectif 2026

« Mon retour, je le vis bien. L’objectif n’est pas de rester en Espoirs très longtemps. Il y a la coupe du monde cet été […] C’est la plus grande compétition mondiale. Donc oui, clairement un objectif ».

Son début de saison avec le PSG

« J’ai eu des bons matchs et deux-trois un peu moins bien. l faut continuer dans cette lancée, garder le positif et oublier ce qui est négatif ou apprendre de ces matchs-là. Mon objectif est de tout améliorer, que ce soit la technique ou la tactique. Je parle beaucoup avec le coach (Luis Enrique, NDLR). Il essaye de me redonner cette confiance, de retrouver cette capacité que j’avais la saison dernière ».

A lire aussi – PSG : Donnarumma / Chevalier, pour Jérôme Alonzo, le club a perdu au change

Les raisons de ce moins bien

« Je me bride tout seul. Je sais que j’ai les capacités de jouer mais la confiance joue un petit peu. C’est à moi dans la tête de me libérer, de jouer comme je sais faire avec cette insouciance. Peut-être après la blessure (début 2025, NLDR), le coach a fait tourner l’équipe et je ne dirais pas que ça m’a touché, mais d’un coup je jouais moins ».