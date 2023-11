Warren Zaïre-Emery a honoré sa première convocation avec l’Équipe de France de Didier Deschamps avec sa première conférence de presse. Face aux médias, le joueur de 17 ans s’est exprimé sur son arrivée dans le groupe, la place de l’école dans son quotidien et ses objectifs avec la sélection.

La pression de la première sélection et de son entourage

« C’est toujours un plaisir d’être en Équipe de France A. Je suis très fier, très content de représenter mon pays. Médiatiquement, je pense qu’il y en a un peu beaucoup mais c’est flatteur. Ma famille me dit qu’on parle beaucoup de moi et que ça fait beaucoup mais après je ne sais pas vraiment, c’est à vous de voir. »

« C’est sur que ça va vite mais je ne pose pas de question. Je prends du plaisir parce que c’est avant tout une passion. Je donne tout sur le terrain depuis tout petit alors je suis là pour tout donner. Quand on est jeune on est insouciant de ce qu’on fait. Je ne me pose pas de question, je joue mon football comme on m’a appris. Je me donne toujours à fond, c’est ma personnalité et c’est ce que je fais au quotidien. »

« Ma famille est toujours là pour moi. Quand c’est pas bien ils me le disent et quand c’est bien ils me le disent aussi. C’est très important, ça me permet de garder la tête sur les épaules même si je pense l’avoir. On n’a pas vraiment fêté ça parce que j’étais en cours et que j’avais la tête dans les devoirs, mais j’ai regardé la liste et mes coéquipiers m’ont sauté dessus. Juste après je devais aller en cours donc j’étais très content, mais aussi déçu de ne pas passer ce moment avec ma famille. »

Une tête sur le terrain mais aussi sur le BAC

« Je fais mes cours en même temps, comme hier j’ai fait mon devoir d’espagnol avant l’entraînement. J’essaye de m’organiser pour faire les deux en même temps le mieux possible. J’alterne les entraînements l’après-midi et les cours avant la séance. Ça ne me pose pas de problème, au contraire ça m’aide de garder un équilibre chez moi. Si je passe mon temps à jouer à la console ou être dehors, je ne pense pas que ce sera mieux pour moi. Je m’en suis bien sorti au bac de français, j’ai eu 10 à l’oral et 12 au l’écrit. Ou l’inverse je ne sais plus (Rires). »

« Je suis encore en cours alors j’ai pu discuter avec le Ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Gabriel Attal, hier. On a fait une vidéo tous ensemble contre le harcèlement à l’école et en dehors. C’est une très bonne chose que l’équipe de France se prononce dessus. Ça montre que nous sommes là, nous prenons parti sur l’harcèlement et c’est très important. »

Ses premiers jours à Clairefontaine

« Il n’y a pas de mauvais moment ici. Le staff et les joueurs m’ont très bien accueillis. Après, c’est plus facile avec mes coéquipiers en club, ils sont là pour moi au quotidien. Petit à petit je m’ouvre aux autres et j’apprends à connaître tout le monde, et eux aussi viennent vers moi donc je suis très content. »

« Le premier entraînement s’est très bien passé. Si l’entraînement est différent de celui au PSG ? En Équipe de France, il n’y a que des bons joueurs, que des internationaux donc le niveau est élevé mais je ne pose pas de question, je joue mon football et je fais de mon mieux. Mes coéquipiers sont de très bonnes personnes. Je le vois au quotidien, ils sont toujours là pour moi. Il y a ceux du PSG mais les autres aussi ont été la pour bien m’accueillir et me mettre à l’aise. Le staff, les joueurs, tout le monde est là pour moi et je suis très content que ça se passe comme ça. »

Ses objectifs en sélection

« Ce n’est pas à moi de choisir où je serai pour la prochaine sélection. Il a les coachs des Espoirs et de l’équipe A donc je pense qu’ils discutent beaucoup ensemble. C’est à eux de prendre la décision mais je suis à leur disposition quoi qu’il arrive. Pour jouer contre Gibraltar, il faudra voir ça avec le coach. En tout cas je suis toujours à sa disposition et à aider l’équipe. Je suis prêt et je donnerai tout pour atteindre l’objectif d’être dans les 5 meilleurs. »

« Je suis allé voir Thierry Henry avant-hier. Il était très content pour moi et la seule chose qu’il m’a dit c’est que le plus important ce n’est pas d’y être, c’est d’y rester et c’est l’objectif que je me donne au quotidien. Je travaille tous les jours pour y rester. »

Ses inspirations et son avenir en sélection

« Le plus jeune avec le maillot de l’Équipe de France ? C’est un record en plus donc si je peux le battre je peux être très content. Mais comme je l’ai dis, je reste à la disposition du coach et il fera ses choix. En tout cas moi je suis prêt et là pour aider l’équipe. »

« J’essaye de m’inspirer de tout le monde. On a tous un style différent alors si je m’inspire de tout le monde j’aurais un peu de tout. C’est ce que j’essaye de faire tous les jours et il y a que des bons joueurs en Équipe de France. Je suis très content de jouer avec eux, ils sont là pour me donner les conseils et les détails qui feront la différence. Merci à eux de m’aider et je serais là aussi pour eux sans souci. »

« Mon prix sur le marché influencerait un futur transfert ? Je ne regarde pas ça. Ça ne me freine pas, ce ne dérange pas. Je joue mon football, c’est ma passion donc je ne regarde pas ça. »

« Mon état de santé ? Je suis là pour écouter mon corps et si ça ne va pas je serais là pour le dire. Maintenant il y a aussi les coachs qui le disent de faire attention, de bien récupérer parce que je joue beaucoup et une carrière c’est long. Après franchement je veux jouer donc je donne tout à chaque fois. les lunes sont là pour bien faire les soins, et moi je m’occupe de la récupération avec les bains froids, bien manger donc j’espère que ça va durer longtemps. Le BAC, la médaille d’or aux Jeux Olympiques ou l’Euro 2024 ? Je ne vais pas faire ce choix et je vais prendre les trois. C’est l’objectif donc on verra. »