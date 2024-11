Warren Zaïre-Emery : « Le PSG, vraiment, c’est mon club »

À seulement 18 ans, Warren Zaïre-Emery est l’un des cadres du PSG de Luis Enrique. Le milieu de terrain est ravi de pouvoir jouer dans son club formateur et son club de cœur.

Warren Zaïre-Emery est un titulaire indiscutable au sein du PSG depuis que Luis Enrique a rejoint le banc du club de la capitale durant l’été 2023. Le titi parisien rend la confiance mise par son coach en réalisant de bonnes prestations sur le terrain. S’il a été plus en difficulté en cette année 2024, il retrouve petit-à-petit son meilleur niveau sur ces dernières semaines. Pure produit du centre de formation, il est un exemple pour les jeunes joueurs parisiens qui rêvent de faire comme lui. Dans une interview accordée à So Foot 100% Ados, l’international français a évoqué son attachement au PSG.

« J’ai toujours aimé le club »

« Je suis arrivé au PSG, j’avais huit ans. Ça fait… 10 ans ! J’ai toujours aimé le club, avec mes parents, ma famille. Je venais au Parc des Princes quand j’étais petit, on regardait les matches, j’ai été ramasseur de balle. Donc, vraiment, c’est mon club. » WZE a ensuite parlé de ses débuts dans le groupe professionnel du PSG. « J’ai eu la chance de m’entraîner avec des grandes stars. Je pense à Messi, Neymar, Mbappé, Sergio Ramos, Marco Verratti. Tu regardes, et tu prends exemple. Ce sont des joueurs qui ont un talent fait dans le football que tu peux juste regarder et écouter les conseils qu’ils te donnent. Bon, avec la langue, c’était compliqué, car j’étais jeune, je ne comprenais pas bien l’espagnol et l’anglais. Maintenant, ça va. Je ne comprends pas tout, mais ça va (rire). Mais ils passaient par des plus âgés qui traduisaient, et j’ai toujours écouté ce qu’on m’a dit. Ça me sert encore aujourd’hui. » Warren Zaïre-Emery a aussi dévoilé ses moments les plus forts depuis son arrivée au PSG. « Mon premier but au Paris Saint-Germain, et mon premier match titulaire en Ligue des champions, en huitième de finale contre le Bayern Munich. Ce sont les moments où j’ai ressenti le plus de choses. »