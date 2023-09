Warren Zaïre-Emery nommé pour le Golden Boy 2023

Warren Zaïre-Emery réalise de très bons débuts en professionnel avec le PSG. Le titi parisien fait partie des 100 nommés pour le Golden Boy 2023.

Warren Zaïre-Emery a fait ses débuts en professionnel avec le PSG l’été dernier à seulement 16 ans. Le milieu de terrain s’est tout de suite montré performant et a enchaîné les matches sous les ordres de Christophe Galtier. Malgré le fait qu’il jouait très rarement à son poste de prédilection, lui qui était souvent aligné en piston droit, le titi parisien a été l’un des meilleurs joueurs du PSG la saison dernière (31 matches toutes compétitions confondues, 2 buts). Lors de ce début d’exercice 2023-2024, il est un titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique au milieu de terrain en compagnie de Manuel Ugarte et Vitinha. Des performances qui lui ont permis d’être sélectionné par Thierry Henry en équipe de France Espoirs.

Deux autres titis parisiens dans les nommés pour le Golden Boy

Comme chaque année, Tuttosport organise le Golden Boy, trophée récompensant le meilleur joueur du monde de moins de 21 ans. Le quotidien sportif a dévoilé la liste des 100 joueurs nommés pour remporter l’édition 2023 et ainsi succéder au joueur du FC Barcelone, Gavi. Et Warren Zaïre-Emery figure parmi cette liste. Un autre joueur du PSG est également présent, Xavi Simons, prêté cet été au RB Leipzig et qui flambe en Allemagne avec deux buts et trois passes décisives en quatre matches. Un autre titi est aussi nommé, El Chadaille Bitshiabu. Ce dernier a définitivement quitté son club formateur cet été pour rejoindre le RB Leipzig. Les trois titis sont en concurrence avec Jude Bellingham (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern Munich), Antonio Silva (Benfica), et Alejandro Baldé (FC Barcelone) entre autres. Pour voter pour Warren Zaïre-Emery, ça se passe ici.