Warren Zaïre-Emery participe au festival de l’équipe de France Espoirs

Après des prestations poussives avec le PSG, Warren Zaïre-Emery a été convoqué avec l’équipe de France Espoirs. Ce vendredi, il était titulaire et capitaine contre les Îles Féroé.

Pas sélectionné avec l’équipe de France lors du rassemblement du mois de septembre, Warren Zaïre-Emery retrouve la sélection lors de cette trêve internationale, mais avec l’équipe de France Espoirs. Ce vendredi, le titi du PSG était titulaire lors de la rencontre contre les Îles Féroé dans le cadre des Qualifications à l’Euro Espoirs. Il portait même le brassard de capitaine.

Un match intéressant du titi

Le numéro 33 du PSG a participé à 63 minutes de temps de jeu. Il aura été précieux au milieu de terrain et a initié plusieurs actions décisives lors du très large succès des Bleuets contre les Îles Féroé (0-6). Wilson Odobert, formé au PSG, s’est offert un doublé (13e et 50e), tout comme Dayann Methalie (22e, 57e). Mathys Tel sur penalty (38e) et Ayyoub Bouaddi (67e) sont les autres buteurs de ce festival. Warren Zaïre-Emery retrouve ses sensations et pourra de nouveau enchaîner les minutes contre l’Estonie lundi après-midi (18h30).