Le PSG possède l’un des meilleurs voire le meilleur centre de formation de France. Cette saison, un titi prometteur s’entraîne et impressionne le staff des Rouge & Bleu, Warren Zaïre-Emery. Le milieu de terrain de 16 ans pourrait avoir un peu plus de temps de jeu au retour de la trêve, lui qui a participé à deux matches avec son club formateur pour neuf minutes. Il a fait sa première apparition lors de la première journée de Ligue 1 lors du large succès des Rouge & Bleu contre Clermont (0-5).

Premier match à 16 ans et 151 jours

En entrant en jeu contre les Clermontois, le titi du PSG est devenu le plus jeune joueur, 16 ans et 151 jours, de la saison en Ligue 1. Il devance le défenseur central de Lille, Leny Yoro (16 ans et 286 jours) et Désiré Doué du Stade Rennais (17 ans et 65 jours). Wilson Odobert, qui a quitté le PSG cet été pour rejoindre Troyes se classe quatrième (17 ans et 252 jours). L’ESTAC qui est le club le plus représenté – à égalité avec Rennes – dans le top 10. Warren Zaïre-Emery qui est d’ailleurs le deuxième joueur de sa génération le mieux évalué par Transfermarkt. Sa valeur est estimé à 5 millions d’euros par le site spécialiste. Il est juste devancé par le Brésilien de Palmeiras, Endrick (15 millions d’euros).

Le Top 10 des plus jeunes joueurs cette saison en Ligue 1

1. Warren Zaïre-Emery (PSG) : 16 ans et 151 jours (le 06/08/2022, contre Clermont)

2. Leny Yoro (LOSC) : 16 ans et 286 jours (le 26/08/2022, contre Ajaccio)

3. Désiré Doué (Stade Rennais FC) : 17 ans et 65 jours (le 07/08/2022, contre Lorient)

4. Wilson Odobert (ESTAC Troyes) : 17 ans et 252 jours (le 07/08/2022, contre Montpellier)

5. Kyliane Dong (ESTAC Troyes) : 17 ans et 314 jours (le 07/08/2022, contre Montpellier)

6. Khalil Fayad (Montpellier Hérault SC) : 18 ans et 65 jours (le 13/08/2022, contre le PSG)

7. Lesley Ugochukwu (Stade Rennais FC) : 18 ans et 148 jours (le 21/08/2022, contre Ajaccio)

8. Kévin Biakolo (Toulouse FC) : 18 ans et 193 jours (le 07/08/2022, contre Nice)

9. Carlos Baleba (LOSC) : 18 ans et 216 jours (le 07/08/2022, contre Auxerre)

10. Mouhamadou Diarra (RC Strasbourg Alsace) : 18 ans et 223 jours (le 14/08/2022, contre Nice)