Warren Zaïre-Emery souligne le caractère du PSG contre Tottenham

Au bout du suspense, le PSG s’est imposé contre Tottenham en finale de la Supercoupe d’Europe grâce à un penalty décisif de Nuno Mendes lors de la séance des tirs au but (2-2, 4 t.a.b à 3). Le PSG soulève pour la première fois de son histoire cette Supercoupe.

Vainqueur de la Ligue des champions, le PSG affrontait le vainqueur de la Ligue Europa, Tottenham, ce mercredi soir en finale de la Supercoupe d’Europe. Après avoir été mené de deux buts, le PSG a puisé dans ses ressources pour parvenir à revenir dans le match avec un but de Kang-in Lee (85e) avant de voir Gonçalo Ramos égaliser (94e). Malgré le raté de Vitinha, le PSG a réussi à retourner la séance pour finalement s’imposer avec une dernière tentative de Nuno Mendes. Au micro de Canal Plus, Warren Zaïre-Emery s’est félicité pour ce nouveau titre pour le PSG.

A voir aussi : Marquinhos se dit fier de son équipe après le succès en Supercoupe

« On est dans un grand club, on gagne des trophées »

« Franchement, je ne sais pas quoi dire, c’est juste magnifique. On est dans un grand club, on gagne des trophées, je suis jeune. Comment on a réussi à trouver les ressources ? On savait que cela allait être dur. On n’a eu que six ou sept jours d’entraînement. On n’a rien lâché, on a tout donné. Ça monte le caractère qu’a cette équipe et le collectif que l’on est. Maintenant, il faut continuer. Ça monte ce que l’on est et ce que l’on dégage à chaque entraînement, chaque match. Il faut continuer comme ça. »