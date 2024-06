Warren Zaïre-Emery titulaire contre le Luxembourg ?

Demain soir (21 heures, TF1), l’équipe de France débute sa préparation à l’Euro avec la réception du Luxembourg. Deux joueurs du PSG devraient être titulaires.

Si le PSG a terminé sa saison 2023-2024 avec la victoire en Coupe de France contre Lyon, certains de ses joueurs sont encore sur le pont avec l‘Euro 2024, la Copa America ou les matches de qualification à la Coupe du monde 2026. C’est le cas de Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Warren Zaïre-Emery, Randal Kolo Muani et Kylian Mbappé avec l’équipe de France. Demain soir, les Bleus jouent leur premier match de préparation à l’Euro avec la réception du Luxembourg. Pour cette rencontre, trois joueurs du PSG pourraient être alignés dans le onze de départ.

Troisième sélection pour Zaïre-Emery ?

Selon les informations de l’Equipe, Le Parisien et RMC Sport, Didier Deschamps devrait aligner Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé en attaque en compagnie de Marcus Thuram. Le quotidien francilien indique que le joueur qui vient de signer au Real Madrid pourrait débuter la rencontre en pointe. Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery devrait honorer sa troisième sélection avec les A. L’Equipe hésite entre le titi du PSG et N’Golo Kanté pour le troisième joueur du milieu de terrain au côté de Youssouf Fofana et Antoine Griezmann. En défense, le sélectionneur des Bleus devrait aligner un quatuor, Jules Koundé, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté et Jonathan Clauss. Mike Maignan gardera les buts. Randal Kolo Muani et Bradley Barcola devraient donc commencer sur le banc. Le dernier cité pourrait connaître sa première sélection contre les Luxembourgeois en entrant en jeu.