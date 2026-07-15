Warren Zaïre-Emery titulaire lors de la petite finale ?

Samedi soir, l’équipe de France jouera la petite finale de la Coupe du monde. Didier Deschamps devrait faire tourner lors de ce match, avec une possibilité de voir le milieu de terrain du PSG, Warren Zaïre-Emery, titulaire.

Ce n’est pas la rencontre que rêvait de jouer l’équipe de France. Battus par l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde hier soir (2-0), les Bleus joueront la petite finale du Mondial à Miami samedi soir (23 heures, M6, beIN SPORTS 1). La France attend son adversaire, qui sera le vaincu de la deuxième demi-finale qui oppose l’Angleterre et l’Argentine actuellement. Pour cette rencontre, après une Coupe du monde éprouvante, Didier Deschamps devrait effectuer un large turnover, qui devrait permettre à plusieurs du PSG de fouler la pelouse.

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Du temps de jeu pour Lucas Hernandez ?

Le Parisien indique que si Didier Deschamps ne voudra pas galvauder sa dernière rencontre sur le banc des Bleus, il aura certainement l’intention de répartir les temps de jeu en donnant l’opportunité aux remplaçants de démarrer un match de Coupe du monde. « Dans le cas présent, on pense aux deux joueurs de champ qui n’ont pas quitté le banc : N’Golo Kanté et Lucas Hernandez. On peut imaginer que Didier Deschamps voudra récompenser l’attitude, l’investissement et la riche histoire en sélection des deux champions du monde 2018 par du temps de jeu. » Le quotidien francilien explique que Warren Zaïre-Emery, qui a joué vingt minutes contre le Maroc en quart de finale (2-0), fera partie des candidats à une titularisation dans l’entrejeu. Le titi du PSG ne devrait pas partager le terrain avec son coéquipier dans la capitale, Ousmane Dembélé, qui pourrait souffler après avoir été titulaire lors des sept matches des Bleus dans ce Mondial.







