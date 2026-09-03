 Warren Zaïre-Emery, une polyvalence qui lui permet d’enchaîner 

Formé au poste de milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery a été utilisé à plusieurs postes au PSG par Luis Enrique. Une polyvalence qui lui permet d’enchaîner les matches.

La saison dernière, Warren Zaïre-Emery a été le joueur qui a le plus joué avec le PSG. Avec les blessures d’Achraf Hakimi et Fabián Ruiz, le titi parisien a alterné entre le poste de latéral droit et celui de milieu de terrain, son poste de formation. Une saison convaincante, après des moments de doute et une gestion des émotions difficile à appréhender en 2024-2025 lorsqu’il avait perdu sa place au milieu au profit de Fabián Ruiz, qui s’était achevée par une sélection parmi les 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde, avance L’Equipe. « Depuis, le statut de Warren Zaïre-Emery, en club, n’a pas vraiment changé. Le trio Ruiz-Vitinha-Neves reste privilégié au milieu et le Français continue de rendre des services », assure le quotidien sportif.

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Peut-t-il durablement jouer sans se fixer à un poste ?

Vendredi soir à Lille, le numéro 33 du PSG a été titularisé dans le couloir gauche de la défense. Un poste pas complètement nouveau pour lui, qui l’avait déjà expérimenté au début de l’été à l’entraînement en sélection, indique L’Equipe. Lors du Mondial, il a de nouveau très peu joué. Le quotidien explique que le milieu de terrain (20 ans), poussé par ses représentants, a pris les devants pendant la Coupe du monde et sollicité un rendez-vous avec Didier Deschamps. En substance, le joueur voulait savoir ce qu’il devait faire pour espérer jouer davantage et a exprimé une forme de frustration. Un épisode marquant pour un joueur si discret lorsqu’il s’agit d’exprimer son ressenti envers son staff, assure le quotidien sportif. À Paris, l’international tricolore ne bronchera pas publiquement cette année, mais peut-il tenir durablement sans être fixé à son poste de prédilection ? Sa polyvalence est un atout pour son temps de jeu au PSG. Si la situation persiste, la question d’un départ finira-t-elle par se poser ?« Non, pas pour l’instant, assure-t-on autour de lui. Warren aime trop Paris pour penser à partir. Il a 187 matches professionnels à 20 ans, et 13 sélections en équipe de France, peu de clubs auraient pu lui offrir un tel temps de jeu. », conclut L’Equipe.













