Ce samedi soir, le PSG s’est imposé face au FC Lorient en Ligue 1 (2-0). Une rencontre marquante pour Warren Zaïre-Emery, qui disputait son 200e match sous les couleurs parisiennes.

Le PSG poursuit sa série de victoires en Ligue 1. Victorieux du FC Lorient (2-0), samedi soir, le club de la capitale a enchaîné un neuvième succès de rang en championnat et conforté sa place de leader. Une victoire maîtrisée par les hommes de Luis Enrique. Cette rencontre face aux Merlus a notamment permis à Warren Zaïre-Emery de disputer son 200e match sous les couleurs parisiennes.

« Je sais que j’ai cette qualité pour marquer, mais je pense que c’est dans la tête »

Après la rencontre, le milieu de 20 ans a été interrogé sur la performance de son équipe au micro de Ligue 1+ : « On a bien joué. C’est toujours compliqué de faire un résultat contre eux, à domicile ou à l’extérieur. C’est une équipe qui défend bien en bloc bas et qui a réussi à sortir pas mal de fois de notre pressing. Ce sont toujours des équipes difficiles à jouer. Aujourd’hui, on les a bien fait courir. Je pense qu’on mérite cette victoire », a déclaré le Titi avant de poursuivre : « Ce qui m’a manqué pour marquer un but ? Pourtant je le travaille à l’entraînement (son occasion sur un centre en retrait, ndlr), je mets pas mal de buts. Mais je ne sais pas, je me bride. Je sais que j’ai cette qualité pour marquer, mais je pense que c’est dans la tête. Je dois être spontané et ne penser à rien autour de moi. »

L’international français a aussi été questionné sur sa marge de progression : « C’est sûr qu’il y a encore une grande marge de progression. J’ai encore beaucoup de choses à améliorer. Je suis prêt à travailler chaque jour pour devenir le meilleur possible. Les demandes du coach pour ma progression ? Il nous demande de travailler sur tout. On essaie de progresser chaque jour. Il essaie de nous donner les meilleurs conseils. C’est le meilleur coach du monde, donc tout ce qu’il nous dit, on le prend et on essaie de le mettre en place. »

🎙️ « Je dois être spontané » Warren Zaire-Emery veut encore progresser sur sa finition ! https://t.co/c9SqRnjWjF — L1+ (@ligue1plus) November 28, 2026