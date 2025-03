Watzke : « C’est le meilleur PSG des dix dernières années »

Depuis le début de l’année 2025, le PSG affiche un niveau exceptionnel. Pour Hans-Joachim Watzke, président du conseil d’administration du Borussia Dortmund, c’est le meilleur PSG des dix dernières années.

Le PSG est dans une forme olympique depuis plusieurs semaines. Les joueurs de Luis Enrique enchaînent les grosses performances match après match. Irrésistibles en Ligue 1, ils ont redressé la barre en Ligue des champions avec deux succès cruciaux contre Manchester City (4-2) et Stuttgart (1-4) avant une démonstration en barrage contre le Stade Brestois (0-3, 7-0). Beaucoup d’observateurs se demandent si ce PSG 2024-2025 n’est pas la meilleure équipe depuis l’arrivée de QSI à sa tête en 2011. Et pour Hans-Joachim Watzke, président du conseil d’administration du Borussia Dortmund, c’est le cas.

« le PSG est la meilleure équipe de Ligue 1, à 100 % »

A voir aussi : Al-Khelaïfi : « Nous avons la base pour construire une grande équipe »

« Je pense que c’est vrai. C’est le meilleur PSG des dix dernières années, avec un nouveau projet et de nouveaux concepts. Par le passé, il y a eu des joueurs merveilleux qui sont venus, comme Lionel Messi, Neymar ou Sergio Ramos, mais ils n’étaient pas dans la meilleure forme de leur vie, lance le dirigeant allemand dans une interview accordée à L’Equipe. Là, il y a des joueurs plus jeunes, qui courent, qui se battent et qui pratiquent un football spectaculaire. Avez-vous regardé leur démonstration contre Lille ce week-end ? Non, je n’ai pas pu parce que j’étais à Hambourg. J’ai su qu’il y avait 4-0 après trente ou quarante minutes… OK, le PSG est la meilleure équipe de Ligue 1, à 100 %. »