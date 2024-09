Week-end victorieux pour les équipes U17 et U19 du PSG

Si le PSG a concédé un match nul sur la pelouse de Reims samedi soir, ses équipes U17 et U19 se sont imposées en championnat et poursuivent leurs très bons débuts de saison.

Ce week-end, le PSG était sur tous les fronts. En Ligue 1, le club de la capitale a perdu ses premiers points de la saison sur la pelouse de Reims (1-1) samedi soir. De leur côté, les Féminines du PSG ont bien commencé en Arkema Premier Ligue avec un succès sur la pelouse de Montpellier (1-3). Giflé en EHF Champions League jeudi, le PSG Handball s’est relevé en Liqui Moly Starligue avec un large succès contre Dunkerque (39-31). Les équipes U17 et U19 du club de la capitale jouaient également ce week-end.

Un festival de buts pour les U17

Les U17 du PSG se déplaçaient à Quevilly Rouen Métropole. Et les titis du PSG, qui restaient sur une défaite contre le Paris FC, se sont largement imposés contre les Normands (5-1) grâce à des buts d’Aymen Assab, qui s’est offert un triplé (22e, 25e, 89e), Younes Idder (36e) et Toumani Diagouraga (58e). Quevilly Rouen Métropole sauvera l’honneur en toute fin de match (5-1, 90e). Avec ce succès, le quatrième en cinq journées, les joueurs de Yannick Dumas sont leaders du championnat au côté de Caen, mais avec une meilleure différence de buts. Prochain match pour les U17, la réception du Stade Béthunois samedi après-midi.

Un cinq sur cinq pour les U19

De leur côté, les U19 affrontaient le FC Montfermeil dans le cadre de la cinquième journée de championnat. Après quatre victoires en quatre rencontres, les titis du PSG voulaient faire la passe de cinq. Et ils ont réussi à le faire. Après une première mi-temps où ils ont eu du mal à se défaire d’une équipe qui jouait en bloc bas, les joueurs de Thomas Leyssales ont ouvert le score par l’intermédiaire d’Adam Ayari à la 56e avant de voir Rayan Abo El Nay doubler la mise quatre minutes plus tard. Les Parisiens s’imposent donc (2-0) et poursuivent leur sans-faute en championnat et conservent bien évidemment sa première place. Samedi, le PSG tentera de faire le six sur six sur la pelouse du Amiens SC.