Arsène Wenger a entraîné Arsenal pendant 22 ans (1996-2018). Depuis son départ des Gunners, il n’a pas retrouvé de banc. Mais dès qu’un entraîneur au PSG était en difficulté, le nom de la légende alsacienne ressortait. C’était encore le cas ces dernières semaines lorsque Mauricio Pochettino était annoncé avec insistance du côté de Manchester United. Invité du Canal Football Club, Wenger est revenu sur ces très nombreuses rumeurs.

« Le PSG ? C’était dans les tuyaux très souvent parce que j’étais au départ de l’aventure quand le Qatar a repris le PSG. À l’époque, le Paris Saint-Germain était à vendre pour pas très cher, 40 ou 50 millions d’euros. C’était une bonne affaire mais le problème après, c’était d’investir beaucoup beaucoup d’argent. Moi, j’ai toujours pensé qu’il était anormal qu’une ville comme Paris n’est pas une grande équipe. C’est très bien que cela ait été modifié. Pourquoi ça ne s’est pas fait ? Parce que j’étais dans des contrats. J’ai été élevé en disant quand tu donnes ta parole, tu restes, quand tu signes un contrat, tu le respectes.«

🗨️ « C’était dans les tuyaux très souvent » Arsène Wenger avoue avoir été courtisé par le PSG au moment du rachat du club pic.twitter.com/ZMVwJCfno4 — Canal Football Club (@CanalFootClub) January 23, 2022

Arsène Wenger qui a également évoqué l’avenir de Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin. « Le temps joue contre le PSG parce que quand vous êtes en train de prolonger un joueur qui est au club, plus ça dure, plus c’est difficile. J’espère que le PSG réussira à renouveler Mbappé car c’est le joueur le plus indispensable dans la façon de jouer. S’il y a peu de chances ? Je ne suis pas au courant des négociations, mais en tout cas il ne reste pas beaucoup de temps au PSG. Puis aujourd’hui, le joueur est libre de signer où il veut. »