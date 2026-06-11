West Ham fixe le prix de Mateus Fernandes, pisté par le PSG

Le PSG est associé à de très nombreux joueurs tout au long de l’année. Ces dernières semaines, Mateus Fernandes a été lié au club de la capitale. West Ham a fixé le prix de son international portugais.

Cet été, le PSG pourrait renforcer son secteur offensif. De nombreux noms ont été associés au club de la capitale ces dernières semaines. Auteur d’une belle saison sous le maillot de West Ham malgré la descente du club londonien en deuxième division anglaise, Mateus Fernandes attise les convoitises des plus grands clubs européens, dont le PSG. Avec leur départ de la Premier League, les Hammers savent qu’ils ne pourront pas retenir leur international portugais (21 ans).

West Ham aimerait récupérer le double de ce qu’il a déboursé pour lui

Selon les informations de Ben Jacobs, du mouvement est attendu dans ce dossier en ce mois de juin. Le journaliste britannique spécialiste du mercato indique que Manchester United est déjà en discussion avec le joueur pour trouver un accord pour un possible contrat. Ben Jacobs confirme que le PSG apprécie le joueur tout comme Arsenal. Le journaliste explique que le Real Madrid est entré dans la danse ces derniers jours. Ben Jacobs conclut en indiquant que West Ham aimerait récupérer au moins 88 millions d’euros pour Mateus Fernandes. Et malgré cette demande, une vente est attendue cet été, conclut Ben Jacobs.