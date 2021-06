Widmer : “On devra défendre à deux sur Mbappé”

Silvan Widmer (28 ans), défenseur du FC Bâle, n’aurait pas dû être le latéral droit de la Suisse face à la France lundi (21 heures) de Kylian Mbappé. Mais le remplaçant du remplaçant au poste pourrait bien se retrouver face à l’attaquant du PSG. “Si je joue, il me faudra être intelligent et compter sur le soutien de toute l’équipe. J’aurai besoin d’un peu d’aide”, a expliqué l’international suisse comme le rapporte la presse du pays. “Face à un tel joueur et un tel adversaire, on parle d’un niveau qui est le plus haut de notre sport. Mais je pense que ça va être dur pour lui (rires). Non, plus sérieusement, on devra défendre à deux sur lui. Tout seul, ce sera compliqué. Mais on ne s’y prépare pas différemment.”