Wijnaldum : « Au PSG, on est une famille »

Arrivé libre de tout contrat après cinq saisons passées à Liverpool, Georginio Wijnaldum ne réussit pas ses débuts avec le PSG. Après avoir enchaîné les titularisations en début de saison, l’international néerlandais n’apparaît plus dans le onze de départ de Mauricio Pochettino et entre en cours de match. Pour PSG TV, le milieu de terrain (30 ans) est revenu sur son début d’aventure parisienne et l’accueil de ses nouveaux coéquipiers.

« Depuis mon arrivée ici, les joueurs m’ont beaucoup aidé. Ils sont très amicaux et ils sont aussi de très bons joueurs. C’est comme ce que j’ai vécu à Liverpool, on était une famille et ici c’est la même chose. La seule différence c’est que je joue dans une équipe différente avec des qualités différentes. Toute l’équipe m’a impressionné. Ce sont leurs personnalités qui m’ont impressionné. Je savais déjà qu’ils étaient des bons joueurs. J’ai joué contre eux. Je ne connaissais pas leurs personnalités mais j’ai vu de belles choses concernant l’équipe et comment ils se sont comportés en tant qu’équipe. Maintenant, je le vois de mes propres yeux.«

Georginio Wijnaldum qui a aussi évoqué son rôle au sein du PSG. « Je ne réfléchis pas vraiment au rôle que j’ai dans l’équipe et comment je dois me comporter. J’essaye d’être moi-même, non d’ailleurs, je n’essaye pas, je suis moi-même. Chacun doit être soi-même et ensuite, on détermine comment on peut travailler le mieux possible tous ensemble. Dès le départ, il faut rester soi-même et c’est exactement ce que je fais depuis que je suis là et personne ne s’est plaint jusque-là (rire). Donc j’imagine que tout va bien.«