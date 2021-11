Arrivé libre de tout contrat au PSG cet été, Georginio Wijnaldum a pris du temps à s’acclimater à son nouveau club. Le milieu de terrain de 31 ans a connu des débuts compliqués avant de revenir peu à un peu à un bon niveau lors de ses dernières apparitions avec le maillot des Rouge & Bleu. Il a notamment marqué un doublé face au RB Leipzig (2-2) et délivré une passe décisive contre les Girondins de Bordeaux (3-1) juste avant la trêve internationale. Dans une video « My Journey to Paris » publiée sur la chaîne YouTube du club, l’international néerlandais a été questionné sur la Ligue des champions remportée avec Liverpool et ses ambitions avec le PSG.

« Bien entendu, remporter la Ligue des champions c’était fantastique à tel point que c’est dur d’expliquer ce qu’on ressent à ce moment-là. Quand on est jeune, on regarde toujours les matches à la télévision, on voit notre équipe remporter la Ligue des champions et on se dit : ‘Ça, c’est quelque chose que je veux’. Ce qui était très spécial c’était notre parcours jusqu’en finale notamment avec la demi-finale retour contre Barcelone (4-0 après une défaite 0-3 à l’aller). Ma contribution a été importante, j’ai marqué deux buts. Pour moi, la plus grande réussite ça a été de remporter la Ligue des champions avec Liverpool (en 2019) parce que c’est un club que j’adore (…) J’ai le même sentiment aujourd’hui avec le Paris Saint-Germain, parce que le club s’investit énormément pour remporter un grand titre comme la Ligue des champions. J’avais déjà vu les supporters et je les vois aujourd’hui. Ils soutiennent l’équipe à fond. Ce serait vraiment spécial de remporter la Ligue des champions. J’ai le même sentiment », a déclaré Georginio Wijnaldum. « En matière d’ambition, je suis ici pour remporter tout ce qu’on peut remporter. En tant que joueur, quand je vois ces supporters invétérés qui soutiennent à fond les joueurs et sont prêts à tout pour l’équipe afin qu’elle assure, on en veut encore plus parce qu’on pense et on sait qu’accomplir des grandes choses, c’est quelque chose qu’ils méritent. Je suis là pour accomplir des choses, non seulement pour moi, mais aussi pour l’équipe, les supporters et la ville. »