Le match entre la France et la Hongrie samedi dernier a une nouvelle fois été marqué par des comportements inexpiables. Certains supporters hongrois auraient assené des cris de singes à l’encontre de plusieurs joueurs de l’Equipe de France. Une enquête a été ouvert par l’UEFA à ce sujet. Présent ce jeudi en conférence de presse, Georginio Wijnaldum a demandé l’aide de l’UEFA lorsque ce genre d’incidents interviennent dans les stades.

“J‘y ai réfléchi : tu joues en Hongrie, tu fais quoi si ça arrive ?, a indiqué le nouveau de milieu de terrain parisien, lui qui doit jouer avec les Pays-Bas contre la République Tchèque à la Puskas Arena de Budapest dimanche après-midi, dans des propos relayés par l’Equipe. Et si les supporters adverses le faisaient exprès parce qu’ils savent que tu vas quitter la pelouse et qu’ils pourraient avoir match gagné ? Je pense que c’est à l’UEFA de prendre cette décision (d’interrompre le match), pas aux joueurs. L’UEFA doit dire : ce n’est pas possible, on ne peut pas accepter cela. Elle doit se rendre compte que si elle ne le fait pas, elle fait reposer une grande responsabilité sur les joueurs. L’UEFA doit protéger les joueurs.“

Avant d’expliquer que si un incident pareil se produit dimanche, il pourrait quitter la pelouse. “J’ai commencé à revoir ma position mais je vais être honnête : c’est ce que je pense aujourd’hui. Je n’en ai jamais fait l’expérience et j’espère ne jamais avoir à le faire. Mais si quelque chose comme ça se produit dimanche, je pourrais quand même quitter le terrain.”