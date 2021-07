Wijnaldum : “Je démens avoir choisi le PSG pour l’argent”

Joueur du PSG depuis le 10 juin, Georginio Wijnaldum n’a rejoint Paris qu’aujourd’hui. Après un passage à la Factory ce matin, que vous avez pu suivre sur Canal Supporters, le milieu de terrain devrait faire sa première apparition au Camp des Loges demain. Avant ça, il a donné une interview à RMC Sport. Son choix de venir au PSG, l’idée reçue d’une offre plus importante des Parisiens, la Ligue 1, Mbappé… Extraits choisis.

Le choix PSG plutôt que le Barça

Wijnaldum : “C’est drôle car je dois avouer que c’était un choix très difficile. Je supporte le Barça depuis que je suis jeune, je suis fan de ce club. Nous étions en négociations avec eux et j’avais un bon feeling mais je négociais aussi avec d’autres clubs. Le PSG est même arrivé avant le Barça. On avait juste parlé mais ce n’était pas vraiment des négociations. Mais ils sont revenus après l’intérêt du Barça. J’ai parlé à Leonardo, puis à Pochettino que je connaissais depuis son passage à Tottenham, où je lui avais parlé une fois car il voulait me recruter. À l’époque, j’avais déjà un bon feeling à l’idée de travailler avec lui. Il m’a expliqué le projet du PSG, le fait qu’ils veulent gagner plus de titres en France mais aussi en Europe. Il m’a raconté quel genre de club c’était. Je me suis dit que c’était un bon projet et je leur ai dit que j’étais ouvert à les écouter. À partir de là, les négociations se sont très bien passées et ils ont tout fait, vraiment tout, pour me faire signer. Ils étaient plus rapides dans les négociations et j’avais un bon feeling à l’idée de signer au PSG. Ce n’était pas une question de gagner plus d’argent ici car la différence n’était pas si énorme. Je démens avoir choisi le PSG pour l’argent.“

Le PSG

Wijnaldum : “J’avais déjà entendu de bonnes choses sur ce club. J’ai joué avec Thiago Alcantara et son frère Rafinha joue au PSG donc il m’a expliqué comment son frère s’était adapté à son arrivée. Il m’a dit que c’était un club où les gens étaient proches, comme une famille. C’était quelque chose d’important pour moi car je quitte un club qui était comme une famille. À Liverpool, chaque fois que tu vas jouer ou t’entraîner, c’était comme d’aller retrouver sa famille. C’était un point très important pour moi avant de choisir le PSG.“

Neymar

Wijnaldum : “Je me souviens que Neymar avait la balle côté gauche en première période et qu’il avait dribblé cinq de nos joueurs (lors de PSG / Liverpool, 28/11/2018, 2-1). On essayait tous de l’arrêter mais c’était impossible. Je savais déjà à quel point il était bon mais à ce moment-là, j’ai vraiment bien vu ses qualités, à quel point il est rapide, à quel point il est difficile de défendre sur lui. J’avais été très impressionné par Neymar mais aussi par les autres joueurs. Mbappé est aussi un excellent joueur, qui ne l’a pas prouvé que contre nous. Il l’a montré à tout le monde dans les compétitions européennes et les matches internationaux.“

Mbappé

Wijnaldum : “Tout le monde veut qu’il reste, à commencer par moi parce qu’il est une des raisons qui m’ont fait venir au PSG, pour jouer avec des joueurs comme lui. J’étais déjà très heureux de voir que Neymar avait prolongé. Mais j’ai aussi été dans cette position et la plupart du temps, vous suivez votre feeling. J’espère juste que le sien va vers le PSG car le club fait de son mieux pour faire de cette équipe la meilleure au monde. Ils ont aussi de bons milieux de terrain, de bons défenseurs. Toute l’équipe est de qualité et je suis excité et impatient de m’entraîner avec eux, et encore plus après ce qu’on m’a dit sur quel genre de groupe c’était.“

Le Classico

Wijnaldum : “Ça me rappelle mes matches avec Liverpool contre Everton ou Manchester United, et même contre Manchester City ces deux dernières années. Ça me rappelle aussi Ajax-Feyenoord aux Pays-Bas ou Newcastle-Sunderland, qui est un très gros derby anglais. Je vois combien ces matches sont importants pour les fans et je suis impatient de voir ça ici. Ce sont les plus beaux matches à jouer dans une saison car ce sont ceux qui comptent le plus pour les supporters. Dans ces matches, que ce soit à domicile ou à l’extérieur, l’ambiance dans le stade est incroyable. J’ai entendu parler de cette rivalité mais je dois le voir de mes propres yeux et sentir moi-même cette atmosphère pour pouvoir mieux en parler.“

Le mercato du PSG

Wijnaldum : “J’étais la première de ces signatures et je me disais déjà que j’allais rejoindre une très bonne équipe car c’est ce qu’ils ont montré ces dernières saisons. Mais avec ces autres renforts, c’est vraiment incroyable. C’est aussi un test pour nous: faire en sorte que tous ces bons joueurs forment une équipe. Ça va être la partie la plus difficile, surtout avec les gens qui se disent déjà qu’on va tout gagner. Ce ne sera pas facile car tout le monde veut nous battre à cause des joueurs que nous avons dans cette équipe.“

Pogba

Wijnaldum : “Il est incroyable, j’ai joué plusieurs fois contre lui et quel joueur fabuleux ! Si vous demandez à n’importe quel joueur d’une autre équipe s’il aimerait que Paul Pogba le rejoigne, tout le monde vous dira oui car c’est un joueur extraordinaire, plein de qualités. Il a tout. C’est l’un des meilleurs milieux au monde. […]On a besoin de tous les joueurs pour une saison. Et pour revenir à votre question, oui, j’adorerais avoir Paul Pogba avec nous ici car c’est un superbe joueur.“