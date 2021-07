Wijnaldum : “Je suis heureux de faire partie du projet du PSG”

Première recrue du mercato parisien, Georginio Wijnaldum a entamé sa nouvelle aventure avec les Rouge & Bleu cette semaine avec sa première séance au Camp des Loges. Arrivé libre après une beau passage à Liverpool (2016-2021), l’international néerlandais a paraphé un contrat jusqu’en 2024 avec le club de la capitale. Après avoir accordé différents interviews en France, le joueur de 30 ans s’est entretenu avec le quotidien britannique The Guardian. Il a notamment été questionné sur l’entraîneur parisien, Mauricio Pochettino, qui avait déjà tenté de le recruter à Tottenham.

“Quand il était à Tottenham, j’étais allé chez Pochettino et il m’avait montré en vidéo comment il s’entraînait avec les joueurs pour les rendre meilleurs et c’est ce qui fait de lui un bon entraîneur. Il n’est pas seulement occupé avec l’équipe, mais aussi pour améliorer l’individu. Quand mon agent a appelé et m’a dit que Pochettino voulait me parler, je me suis dit : ‘Pourquoi veut-il me parler ? Je sais déjà comment il travaille’, mais c’était pour me parler du projet du PSG et je suis heureux d’en faire partie”, a déclaré Georginio Wijnaldum. “Vous sentez à quel point ce club veut gagner la Ligue des champions, on dirait que l’obsession vous prend. Mais je suis aussi obsédé par la victoire en Ligue des champions parce que j’ai vu à quel point c’est génial et c’est encore plus le cas maintenant que je suis là. C’est également le cas pour le championnat. Il y a une obsession ici de gagner tous les titres et d’être la meilleure équipe du monde.”

Dans cet entretien, le nouveau joueur du PSG est également revenu sur sa fin d’aventure avec Liverpool. “Il y a eu un moment où je ne me suis pas senti aimé et apprécié. Pas par mes coéquipiers et les gens de Melwood (le centre d’entraînement de Liverpool). Eux, je sais. Je peux dire qu’ils m’aiment tous et que je les aime. Ce n’était pas de ce côté-là, plutôt de l’autre côté (…) Je dois dire qu’il y avait aussi les réseaux sociaux. Quand on jouait mal, j’étais le joueur qu’ils blâmaient, ils voulaient que je parte. Chaque jour à l’entraînement et lors des matchs, j’ai donné tout ce que j’avais pour que ça se termine bien parce que, pendant toutes ces années, Liverpool a beaucoup compté pour moi, notamment en raison de la relation que j’avais avec les vrais supporters présents dans le stade“, a ajouté Georginio Wijnaldum, dans des propos traduits par Foot Mercato.