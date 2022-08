Arrivé libre de tout contrat à l’été 2021, Georginio Wijnaldum a déçu sous le maillot du PSG. Des prestations décevantes qui lui ont coûté sa place dans le groupe des Pays-Bas. Mais à l’approche de la Coupe du monde 2022 au Qatar, le Néerlandais de 31 ans voulait retrouver une place de titulaire et a décidé de rejoindre l’AS Roma sous la forme d’un prêt avec une option d’achat estimée à 8M€. Selon certaines sources, cette option pourrait se transformer en obligation d’achat sous deux conditions : disputer au minimum 50% des matches à la Roma et une qualification de la Louve à l’édition 2023-2024 de la Ligue des champions. Lors de la conférence de presse de présentation joueur, le directeur général du club romain, Thiago Pinto, a confirmé la longueur des négociations avec les Rouge & Bleu : « Contrairement à ce que j’ai dit dans les autres conférences de presse pour les joueurs, cette fois-ci, ce fut une longue négociation. Je n’aime pas les longues négociations, mais je pense que tout au long de celle-ci, il y a toujours eu la démonstration – tant de notre part que de celle de Gini – de l’envie de conclure cette affaire. Et cela a été le fil conducteur de nos affaires cet été. Chaque joueur a montré à quel point il voulait rejoindre le club. Quand un joueur de son niveau, avec ce qu’il a accompli, pousse et se bat pour venir ici, cela montre que notre projet gagne en crédibilité. » De son côté, Georginio Wijnaldum est revenu sur son état de forme et les raisons de son arrivée à l’AS Roma. Extraits choisis.

Son état de forme

« Ce n’est pas la pré-saison à laquelle je suis habitué. Je me suis entraîné avec le groupe du Paris Saint-Germain. Après l’entraînement, j’ai aussi fait du travail individuel avec les kinés là-bas. Mais, oui, mentalement, je peux jouer, mais nous devons toujours voir comment les choses se passent pendant la semaine, et comment je récupère physiquement. Il est donc difficile de dire si je peux commencer. En ce qui me concerne, je pense que je peux jouer, mais nous devons également en parler avec les physios et, au final, c’est le manager qui prendra la décision de me faire jouer ou non. »

Les propos de Klopp qui a déclaré qu’il était le milieu de terrain central parfait

« Il est toujours difficile de dire ce qu’est le parfait milieu de terrain. Je pense qu’à Liverpool mon style correspondait bien au style de jeu de Liverpool, donc peut-être que pour Liverpool je l’étais. Mais je peux comprendre que pour d’autres équipes ça sera différent parce qu’elles jouent un autre type de football et un autre système (…) Mais oui, le milieu de terrain parfait pour une équipe ne sera pas forcément le milieu de terrain parfait pour une autre. J’espère, et je ferai tout, pour être le milieu de terrain parfait pour la Roma. »

Ce qui l’a poussé à rejoindre l’AS Roma

« Tout d’abord, je voulais venir en raison de l’effort que le club a fait pour me signer en tant que joueur. Aussi, j’ai parlé avec Mohamed Salah et Kevin Strootman de la Roma, du club et de la ville, et je n’ai entendu que de bonnes histoires à ce sujet. J’en ai même parlé avec Achraf Hakimi, même s’il a joué à l’Inter Milan, il m’a dit que c’était un beau club et un bel endroit et que je serais heureux ici. Cela m’a donc beaucoup convaincu. »