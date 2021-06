Euro 2020 – Les Pays-Bas s’imposent face à l’Ukraine (3-2), Wijnaldum buteur

Après la victoire de l’Autriche face à la Macédoine du Nord (3-1), l’autre match de la 1ère journée du groupe C de l’Euro 2020 avait lieu ce dimanche soir (à la Johan Cruyff Arena d’Amsterdam) entre les Pays-Bas et l’Ukraine. Première recrue du PSG lors de ce mercato, le milieu de terrain, Georginio Wijnaldum, était titulaire et capitaine dans le 3-5-2 de Frank De Boer. Il évoluait aux côtés de Frenkie de Jong et Marten de Roon dans l’entrejeu. De son côté, Memphis Depay était aligné en attaque. En face, l’Ukraine se présentait en 4-3-3. Le joueur de Manchester City, Oleksandr Zinchenko, était titulaire au milieu de terrain. Andriy Yarmolenko portait le brassard de capitaine.

Dans un début de match plaisant, les Pays-Bas se sont procurés les deux premières occasions de la rencontre. Après une remontée de balle en solitaire, Memphis Depay a buté sur Heorhiï Buschan (2e). Bien décalé par Georginio Wijnaldum, Denzel Dumfries n’a pas réussi à tromper le portier ukrainien (6e). Auteurs de belles sorties de balle, les Ukrainiens se sont procurés une grosse situation dans la surface hollandaise (28e), mais sans réussite. De son côté, Georginio Wijnaldum a vu sa belle reprise de volée être détournée par Heorhiï Buschan (39e). Quelques secondes plus tard, Denzel Dumfries a complètement manqué sa tête (40e) après un excellent centre de Memphis Depay. Malgré une première période de très bonne facture, les deux équipes ont regagné les vestiaires sur ce score de parité (0-0).

Dès le début de la seconde période, Georginio Wijnaldum a ouvert le score pour les Pays-Bas. La nouvelle recrue du PSG a parfaitement profité de sa position à l’entrée de la surface pour marquer d’un plat du pied bien placé dans le but vide (1-0, 52e). Quelques minutes plus tard, les Néerlandais ont marqué le second but par Wout Weghorst (2-0, 59e). Alors que les Pays-Bas prenaient peu à peu le contrôle du match, l’Ukraine a pu compter sur Andriy Yarmolenko pour reprendre espoir. Pas attaqué aux abords de la surface, le capitaine ukrainien a marqué d’une magnifique frappe enroulée (2-1, 75e). Quatre minutes plus tard, l’Ukraine a égalisé. Ruslan Malinovskyi a déposé le ballon sur la tête de Roman Yaremchuk (2-2, 79e). À cinq minutes de la fin du temps réglementaire, Denzel Dumfries a redonné l’avantage aux Pays-Bas d’un coup de tête, après un très bon centre de Nathan Aké (3-2, 85e). Dans ce match spectaculaire, les Pays-Bas se sont imposés face à l’Ukraine (3-2). Très actif sur le terrain et buteur, Georginio Wijnaldum a disputé l’intégralité du match. Les Hollandais affronteront l’Autriche le 17 juin prochain, à l’occasion de la 2ème journée du groupe C.