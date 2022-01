Ce dimanche soir, en clôture de la 20e journée de Ligue 1, le PSG se déplace sur les terres de l’Olympique Lyonnais (21h00, Prime Video). Un match pour lequel Mauricio Pochettino devra se passer d’un nombre de joueurs très conséquent.

Avec un Angel Di Maria qui a été testés positif à la Covid-19 et un Lionel Messi pas apte, la ligne offensive du PSG se présente très fortement amoindrie ce soir. Surtout que Neymar est, bien évidemment, toujours sur le flanc. Un état de fait qui va obliger Mauricio Pochettino d’user d’une solution de dépannage. Ainsi, même s’il possède un certain Xavi Simons, le technicien argentin devrait bien tenter de placer Georginio Wijnaldum sur le côté droit de l’attaque face à l’OL, nous révèle RMC. Mbappé et Icardi devraient accompagner le Batave, tandis que Leandro Paredes, Ander Herrera et Marco Verratti devraient constituer le milieu rouge et bleu ce dimanche.