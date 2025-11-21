Willian Pacho absent de l’entraînement à la veille de PSG / Le Havre

Demain soir (21 heures, Ligue 1 +), le PSG affronte Le Havre lors de la treizième journée de Ligue 1. Une rencontre que ne devrait pas jouer Willian Pacho, absent de l’entraînement ce vendredi.

Le PSG va retrouver les terrains demain soir avec la réception – au Parc des Princes – du Havre pour le compte de la treizième journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, les joueurs du PSG s’entraînaient une dernière fois cet après-midi sur les pelouses du Campus de Poissy. Une séance à laquelle n’a pas participé Willian Pacho, indique L’Equipe. Tout juste rentré de sélection, l’international équatorien ne devrait donc pas participer à la rencontre contre les Havrais.

Plusieurs titis présents à l’entraînement

Le quotidien sportif indique que même si Ousmane Dembélé a participé à l’entraînement du PSG ce vendredi après-midi, il ne devrait pas figurer dans le groupe de Luis Enrique pour la réception des Havrais, au contraire de Nuno Mendes, qui est présent à l’entraînement collectif depuis hier, un peu moins de 20 jours après son entorse au genou lors de la fin du match de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions contre le Bayern Munich. L’Equipe conclut en expliquant que les titis David Boly et Noham Kamara étaient présents à l’entraînement.