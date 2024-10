Au PSG depuis le 9 août dernier, Willian Pacho a accordé un entretien au site officiel de la Ligue 1. L’occasion pour l’Equatorien de 23 ans d’évoquer divers sujets comme son arrivée, son intégration, ses coéquipiers ou encore les ambitions collectives du club de la capitale.

Les premières semaines à Paris ?

« Je suis pour l’instant seul, ma famille ne va plus tarder. La ville me plaît beaucoup, jusque-là je suis surtout sorti au restaurant ou pour visiter. Sur mon temps libre, je joue un peu à la console, je regarde des films… Je prends aussi des cours de français ».

As-tu grandi dans une famille football ?

« Dans l’enfance, ma famille supportait des clubs équatoriens, sans être la plus mordue de foot. Mon grand frère jouait avec ses amis et il m’emmenait, je jouais contre des gens qui avaient 10 ans de plus que moi. C’est là que j’ai commencé à me passionner ».

Comment le PSG l’a t-il convaincu ?

« Je savais que j’avais fait une grosse saison à Francfort et qu’il y aurait des opportunités. Mes agents m’ont parlé de la possibilité de venir à Paris. J’ai dialogué avec la direction parisienne, le projet m’a beaucoup plu. J’en ai parlé à ma famille, mais peu de gens étaient au courant, il fallait rester discrets. J’ai eu une pensée pour les gens en Equateur qui me soutiennent beaucoup. Je savais que ça les impressionnerait. En revanche, je savais que les Parisiens me connaissaient peu, que mon transfert était quelque chose qu’ils n’attendaient pas ».

Les qualités et marge de progression ?

« Cela fait quelques temps que je joue bien. Je mets un point d’honneur à être régulier, la constance a toujours été mon point fort et j’ai l’intention de continuer. Je vais travailler, apprendre, en vue d’atteindre mes rêves. J’aimerais m’améliorer en phase offensive, lors des corners, être capable de marquer ».

La concurrence qui arrive avec les retours de Kimpembe et Hernandez ?

« Cela me fait très plaisir qu’ils reviennent, surtout pour « Kim » parce je le suis depuis longtemps. Il a eu des moments difficiles, plus d’un an sans jouer. C’est toujours positif de profiter des qualités des coéquipiers, cela augmente le niveau général. Il n’y a rien de mieux qu’un effectif complet pour affronter tous les défis qui nous attendent ».

La paire formée avec Marquinhos ?

« J’avais hâte de jouer avec lui. C’est un rêve d’enfance, ça fait longtemps que je le vois jouer la Ligue des Champions. J’apprends beaucoup de lui, c’est un joueur très expérimenté et quelqu’un de bien. Dès le premier jour, il m’a appris à me libérer, à rester serein. Nous essayons de couvrir les espaces, on communique beaucoup, il est très clair. Il faut que je suive son exemple ».

Les demandes de Luis Enrique ?

« Je m’adapte à ce qu’il demande, il est très intelligent. Ses entraînements m’ont aidé à mieux comprendre le jeu, et mes coéquipiers m’ont aussi beaucoup aidé. Il demande surtout de travailler. De jouer chaque jour à l’entraînement comme on jouerait en match. Et puis il nous demande de faire attention à la manière dont jouent nos futurs adversaires ».

Les doutes sur le PSG en Ligue des Champions

« Ces critiques, cette négativité ne me plaisent pas. Mais je n’en tiens pas compte. Je suis sûr qu’on va faire une grande saison. Et ils disent ça maintenant mais ils voudront ensuite monter dans le train quand on sera lancés. Nous devons juste nous concentrer sur nous-mêmes, être une famille et faire abstraction du reste ».

En Ligue 1 en revanche tout va bien, le championnat est-il trop facile ?

« Ah non, il est vraiment difficile. Surtout, nos adversaires changent leur façon de jouer quand ils nous affrontent. Les joueurs sont très physiques, rapides. C’est très tactique, il faut rester toujours vigilant ».

Un Ballon d’Or plus ouvert aux défenseurs à l’avenir ?

« Je me suis posé la même question quand Rodri a gagné. Je suis sûr que très vite un défenseur va gagner le Ballon d’Or, parce que la défense est un secteur clé qui s’améliore constamment. J’espère que ce sera un Parisien ou quelqu’un que je connais pour le fêter avec lui ! ».