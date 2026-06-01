Willian Pacho convoqué avec l’Équateur pour participer au Mondial

La saison 2025-2026 en club est terminée. Mais pour de nombreux joueurs du PSG, elle n’est pas encore finie. C’est le cas pour Willian Pacho, qui a été sélectionné pour disputer la Coupe du monde avec l’Équateur.

Le PSG a terminé sa saison 2025-2026 comme celle de 2024-2025, en remportant la Ligue des champions. Lors de cet exercice qui vient tout juste de s’écouler, le club de la capitale a écarté Arsenal en finale (1-1, 4 t.a.b à 3). Lors de cette finale contre les Gunners, Willian Pacho a encore été performant. Il a terminé sa deuxième saison sous le maillot des Rouge & Bleu, comme depuis qu’il est arrivé, en patron. Le défenseur central est l’un des joueurs qui a été le plus utilisé par Luis Enrique cette saison (44 matches toutes compétitions confondues, 3839 minutes de temps de jeu). Mais il devra attendre pour se reposer.

Deuxième Coupe du monde pour Willian Pacho

En effet, comme beaucoup de ses coéquipiers du PSG, Willian Pacho a été sélectionné pour participer à la Coupe du monde avec l’Équateur. Il figure sans surprise dans la liste des 26 concoctée par le sélectionneur équatorien, Sebastian Beccacece. C’est également le cas pour Piero Hincapié, finaliste malheureux de la Ligue des champions avec Arsenal, ou bien encore de Moises Caceido de Chelsea, des cadres de la Tricolor. Lors de cette Coupe du monde, l’Équateur, placé dans le groupe E, affrontera la Côte d’Ivoire (15 juin, 1 heure du matin), Curaçao (21 juin, 2 heures) et l’Allemagne (25 juin, 22 heures).

La liste de l’Équateur

Gardiens : Hernan Galindez (Huracan/ARG), Moises Ramirez (Kifisia/GRE), Gonzalo Valle (Liga de Quito/EQU)

: Hernan Galindez (Huracan/ARG), Moises Ramirez (Kifisia/GRE), Gonzalo Valle (Liga de Quito/EQU) Défenseurs : Pervis Estupinan (AC Milan/ITA), Piero Hincapié (Arsenal/ANG), Willian Pacho (PSG/FRA ), Joel Ordonez (Club Bruges/BEL), Félix Torres (Internacional/BRE), Jackson Porozo (Tijuana/MEX), Angelo Preciado (Atlético Mineiro/BRE)

: Pervis Estupinan (AC Milan/ITA), Piero Hincapié (Arsenal/ANG), ), Joel Ordonez (Club Bruges/BEL), Félix Torres (Internacional/BRE), Jackson Porozo (Tijuana/MEX), Angelo Preciado (Atlético Mineiro/BRE) Milieux : Moises Caicedo (Chelsea/ANG), Alan Franco (Atlético Mineiro/BRE), Alan Minda (Atlético Mineiro/BRE), Pedro Vite (Pumas/MEX), Jeremy Arévalo (Stuttgart/ALL), Kendry Paez (River Plate/ARG), Jordy Alcivar (Independiente del Valle/EQU), Nilson Angulo (Sunderland/ANG), Anthony Valencia (Royal Antwerp/BEL), John Yeboah (Venise/ITA), Denil Castillo (Midtjylland/DEN), Gonzalo Plata (Flamengo/BRE)

: Moises Caicedo (Chelsea/ANG), Alan Franco (Atlético Mineiro/BRE), Alan Minda (Atlético Mineiro/BRE), Pedro Vite (Pumas/MEX), Jeremy Arévalo (Stuttgart/ALL), Kendry Paez (River Plate/ARG), Jordy Alcivar (Independiente del Valle/EQU), Nilson Angulo (Sunderland/ANG), Anthony Valencia (Royal Antwerp/BEL), John Yeboah (Venise/ITA), Denil Castillo (Midtjylland/DEN), Gonzalo Plata (Flamengo/BRE) Attaquants : Enner Valencia (Pachuca/MEX), Kevin Rodriguez (Union Saint-Gilloise/BEL), Jordy Caicedo (Huracan/ARG), Yaimar Medina (Genk/BEL)











