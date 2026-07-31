PSG – Willian Pacho de retour au Campus de Poissy

Depuis lundi, le PSG a lancé sa préparation à la saison 2026-2027. Si Luis Enrique doit faire avec un groupe réduit, il verra ses internationaux qui ont participé à la Coupe du monde revenir au compte-gouttes. Ce vendredi, Willian Pacho était présent.

La saison 2026-2027 du PSG va officiellement commencer le 12 août prochain avec la Supercoupe d’Europe contre Aston Villa. Les joueurs parisiens, qui avaient un programme à suivre pendant les vacances, ont repris le chemin du Campus de Poissy lundi afin de lancer la préparation à cette nouvelle saison. Il manque encore une grande partie de l’effectif, les internationaux qui ont participé à la Coupe du monde. En fonction de leurs parcours dans le tournoi, ils reviendront au compte-gouttes après des vacances bien méritées.

Premier Mondialiste de retour

Ce vendredi matin, les joueurs du PSG s’entraînaient au Campus de Poissy. Et ils ont vu Willian Pacho les rejoindre. Éliminé avec l’Équateur en seizièmes de finale de la Coupe du monde par le Mexique (2-0), le défenseur central a donc rejoint le centre d’entraînement des Rouge & Bleu ce vendredi après ses vacances, comme le PSG l’a dévoilé sur ses réseaux sociaux. L’international équatorien pourra ainsi préparer au mieux les deux premières échéances de la saison du PSG, la Supercoupe d’Europe contre Aston Villa, le 12 août prochain, et le Trophée des champions contre Lens le 16.