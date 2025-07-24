Willian Pacho décoré par l’Assemblée nationale d’Equateur

Véritable révélation de la saison, le défenseur du PSG, Willian Pacho, a profité de ses vacances pour être décoré par son pays, l’Equateur.

Willian Pacho est rentré dans l’histoire de l’Equateur. En remportant la Ligue des champions avec le PSG le 31 mai dernier après une victoire éclatante face à l’Inter Milan (5-0), le défenseur parisien est devenu le premier Équatorien de l’histoire à soulever la Coupe aux grandes oreilles. Actuellement en vacances avant la reprise au Campus PSG le 4 août prochain, le joueur de 23 ans était présent en Équateur cette semaine pour être honoré par les dirigeants de son pays.

En effet, Willian Pacho a été décoré par l’Assemblée Nationale équatorienne avec le Prix Vicente Rocafuerte du Mérite Sportif, soit la plus haute récompense pour un athlète professionnel. Un honneur pour le principal concerné, comme il l’a expliqué dans un discours : « Je suis très heureux de cette reconnaissance. Je suis heureux d’être équatorien ; voir comment les gens m’apprécient cela me donne beaucoup de bonheur et de joie. À toutes les personnes qui me soutiennent, dans de bonnes vibrations, je vous remercie vraiment. Cela m’aide à continuer à m’inspirer, à continuer à grandir en tant que personne, en tant que joueur. Je veux toujours laisser le pays en haut, parce que je sais que nous grandissons. »

Es un honor para la @AsambleaEcuador condecorar a uno de los mejores defensas del planeta. Gracias por ser un muro en la cancha y un ejemplo fuera de ella Pacho.



¡Hoy defiendes y representas los sueños de todo el Ecuador! 🇪🇨 pic.twitter.com/eF2uRBEmG2 — Niels Olsen (@NielsOlsenP) July 23, 2025