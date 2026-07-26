Willian Pacho et Ibrahim Mbaye présents à la reprise du PSG ce lundi

Le PSG reprend le chemin de l’entraînement ce lundi. Une reprise qui se fera avec Willian Pacho et Ibrahim Mbaye selon Le Parisien.

Une nouvelle saison se prépare. Le Paris Saint-Germain, qui a remporté les deux dernières éditions de la Ligue des Champions, remonte sur le pont ce lundi 27 juillet. Une reprise sans de nombreux cadres suite à la Coupe du monde, mais avec Willian Pacho et Ibrahim Mbaye. Éliminés en 16es de finale, les deux joueurs seront bien présents avec leurs coéquipiers, nous apprend Le Parisien.

Luis Enrique appelle plusieurs jeunes pour la reprise

Une très bonne chose alors que le groupe de Luis Enrique s’annonce bien maigre. En plus de Pacho et de Mbaye, Lucas Chevalier, Matveï Safonov, Illya Zabarnyi, Lucas Beraldo, Senny Mayulu, Quentin Ndjantou, Dro Fernandez et Khvicha Kvaratskhelia seront également de la partie.

Mercato : pour le PSG, une rentrée calme sur le terrain, mais intense en coulisses

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Et pour compléter son groupe, Luis Enrique va également appeler plusieurs jeunes en renforts. David Boly et Dimitri Lucea en défense, Rayan Abo El Nay au milieu et Khalil Ayari ainsi qu’Adam Ayari pour l’attaque. Pour rappel, le PSG enchainera deux amicaux début août, le 5 et le 8, contre Majorque et Manchester United.

Un véritable casse-tête contre Aston Villa ?

La première séance sera surtout réservée à plusieurs petits tests physiques, en plus de jeux avec ballon. Logiquement, si tout se passe bien, Luis Enrique devrait récupérer l’intégralité de son groupe d’ici au 8 août. Mais avec aucune recrue officialisée, à part Alessandro Longoni, et ces retours crescendo, le casse-tête de la Super Coupe d’Europe le 12 août va rapidement se poser.