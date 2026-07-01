Willian Pacho et l’Équateur éliminés en seizièmes de finale de la Coupe du monde

Quatorze joueurs du PSG étaient concernés par les seizièmes de finale de la Coupe du monde, dont Willian Pacho. Mais ce dernier ne poursuivra pas l’aventure, l’Équateur ayant été éliminé par le Mexique.

La phase à élimination directe de la Coupe du monde bat actuellement son plein. Hier soir, l’équipe de France n’a pas tremblé pour se défaire de la Suède (3-0) pour retrouver le Paraguay en huitièmes de finale. Deux joueurs du PSG ont été décisifs dans cette rencontre, Ousmane Dembélé avec une passe décisive pour Kylian Mbappé, et Bradley Barcola avec un but. Un peu plus tard dans la nuit, l’Équateur de Willian Pacho affrontait le Mexique, l’un des pays hôtes. Qualifiés in extremis pour les seizièmes après avoir battu l’Allemagne, les Équatoriens n’avaient rien à perdre contre les Mexicains.

L’Équateur n’a pas existé dans ce match

La rencontre est à l’avantage du Mexique, qui se procure de nombreuses situations et va rapidement réussir à ouvrir le score par l’intermédiaire de Julian Quiñones, son troisième but dans la compétition (1-0, 22e). Moins de dix minutes après cette réalisation, Julian Quiñones va être passeur décisif pour Raul Jimenez (2-0, 31e). En seconde période, le Mexique poursuit sa domination face à une équipe équatorienne qui est passée à côté de son match, incapable de se montrer dangereuse. En défense, Willian Pacho a joué l’intégralité de la rencontre. Il a tenté de repousser au maximum les attaques adverses, même si le numéro 51 du PSG a été éliminé d’un crochet par Julian Quiñones sur le premier but mexicain. Cette élimination de l’Équateur va permettre à Willian Pacho de bien se reposer et de préparer au mieux la future saison avec le PSG, lui qui a enchaîné les rencontres avec le club de la capitale depuis deux ans sans réelle préparation entre les saisons 2024-2025 et 2025-2026.