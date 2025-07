Willian Pacho et Lucas Hernandez quittent le groupe

Suspendu deux après leurs cartons rouges reçus contre le Bayern, Lucas Hernandez et Willian Pacho ont été autorisés à quitter le groupe du PSG.

Lors du quart de finale de la Coupe du monde des clubs remporté par le PSG contre le Bayern Munich, Willian Pacho et Lucas Hernandez avaient reçu un carton rouge. L’international équatorien, en tentant d’intercepter un ballon, avait mis une semelle sur la jambe de Leon Goretzka alors que l’international français avait mis un coup de coude à Raphaël Guerreiro. Ce mardi, la commission de discipline de la Fifa a rendu son verdict après ses expulsions. Les deux joueurs ont écopés de deux matches de suspension ferme.

Ils ne joueront plus de la compétition

Déjà privé de la demi-finale de la Coupe du monde des clubs entre le PSG et le Real Madrid demain soir (21 heures, DAZN), ils manqueront aussi la potentielle finale contre Chelsea ou Fluminense dimanche soir (21 heures, DAZN, TF1). Vu que Willian Pacho et Lucas Hernandez ne rejoueront pas de la compétition, le PSG, via son compte X, a fait savoir que les deux joueurs, en accord avec la direction sportive et le staff, ont été autorisés à quitter le groupe du PSG. Ils partiront donc un peu plus en vacances que leurs coéquipiers.