Ce mercredi soir, le PSG s’est imposé dans les dernières minutes de son match contre Girona (1-0). Titulaire et auteur d’un très gros match, Willian Pacho a savouré sa première en Ligue des champions, un rêve devenu réalité pour lui.

Pour son premier match de Ligue des champions, Willian Pacho s’est montré très solide en défense au côté de Marquinhos. Le numéro 51 parisien découvrait la compétition et a été l’un des meilleurs joueurs du PSG lors de cette victoire arrachée dans les toutes dernières minutes de la rencontre contre Girona (1-0). Présent en zone mixte à l’issue de la rencontre, dans des propos relayés par L’Equipe, l’international équatorien (22 ans) n’a pas caché sa joie d’avoir enfin pu disputer une rencontre de Ligue des champions dans sa carrière.

Le match contre Girona

« On contrôlait petit à petit, on s’est mis à avoir confiance. Au bout du compte, je suis content qu’il ait marqué, on débute en prenant 3 points. Le PSG a le niveau Ligue des champions ? Sans aucun doute. On travaille chaque jour pour s’améliorer car la concurrence est élevée, mais on travaille pour faire partie des meilleurs. On essaie de faire bien les choses, et advienne que pourra. »

La première période durant laquelle le PSG a été bousculé par Girona

« Tranquillement. On savait que Girona savait faire de belles choses avec le ballon. On a ajusté certaines choses et on a bien fini. On voulait être vigilants, et on a pu faire la différence sur la fin. On savait qu’il fallait insister, rester patient. Le football est comme ça. Au final, on a réussi à marquer. »

Son intégration au PSG

« Je suis très content. Aujourd’hui, c’est un jour très important pour moi, car quand j’étais petit, je rêvais de disputer la Ligue des champions. J’accomplis un rêve. Concernant ma place dans l’équipe, je fais ce qu’on me demande. Je donne tout à l’équipe. »

Sa cohabitation avec Marquinhos

« J’en suis très content. Marquinhos est une grande personne, un grand capitaine. Il me parle chaque jour, il a beaucoup d’expérience. J’essaie d’apprendre beaucoup de lui, je sais que ça va me servir pour l’avenir. »