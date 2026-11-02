Willian Pacho explique l’importance de Luis Enrique dans son évolution

À J-1 du match face à Villarreal en Ligue des champions, le défenseur du PSG, Willian Pacho, s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

Ce mardi soir (21h sur Canal+ Foot), le PSG affronte Villarreal dans le cadre de la 4e journée de Ligue des champions. Après trois victoires en autant de rencontres disputées dans la compétition, le double champion d’Europe voudra faire un pas supplémentaire vers une place dans le top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale de la compétition. À la veille de cette rencontre, Willian Pacho s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

Le soutien des supporters du PSG à l’extérieur (PSG TV)

« À chaque fois, ils sont incroyables. On ressent leur soutien à chaque match à l’extérieur, et cela nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. »

Son état de forme

« Je suis content, j’ai retrouvé ma forme optimale pour aider l’équipe. »

Le retour en forme de Lucas Hernandez

« Oui, c’est vrai que cette année, il a eu plus d’opportunités pour jouer et il en a beaucoup profité. Face au FC Barcelone, il a fait un très grand match et on a vraiment besoin de lui. On est très contents de voir comment il revient. On espère qu’il continue comme ça, car il nous aide énormément. C’est quelque chose de très important. »

La différence de jouer aux côtés de Marquinhos et de Zabarnyi

« Marqui est un joueur incroyable, qui est toujours à un très bon niveau. Dès le premier jour, il m’a énormément aidé. Maintenant qu’il est absent, je suis content de voir que Zabarnyi et les autres défenseurs eux aussi répondent présents quand on a besoin d’eux. Ce qui est bien dans cette équipe, c’est que lorsqu’il en manque un, les autres joueurs sont au niveau pour répondre présents. On doit toujours être prêt pour savoir quand on va jouer. »

Pourquoi Luis Enrique est-il un entraîneur spécial ?

« C’est un entraîneur très spécial. Il fait des choses qu’un entraîneur normal ne ferait pas. Bien sûr, il y a sa manière de travailler, qui est exceptionnelle, ce que l’on voit tous les jours. Ça m’aide beaucoup et j’espère en profiter encore longtemps. »

Son association avec Zabarnyi

« Zaba est toujours adapté à l’équipe et à notre style de jeu. Il est toujours prêt quand on a besoin de lui. Quand un joueur n’est pas là, il y en a toujours un autre derrière qui est capable de profiter de l’opportunité. En tant que personne, c’est un être humain magnifique. Il travaille énormément et met toujours son travail au service de l’équipe. Je pense qu’il se fait aussi apprécier, et c’est très important pour qu’on maintienne cette famille unie. »

Sa 20e place au classement du Ballon d’Or 2026

« Je suis heureux de cela, mais on regarde du côté de l’équipe. C’est vrai qu’il y a des trophées individuels, mais c’est avant tout l’équipe. On a eu deux Ligues des champions. Je suis très content d’avoir terminé à cette place. Ça donne envie de continuer à travailler pour avoir de bons résultats et aider l’équipe au maximum. »

Le rôle de Luis Enrique dans son évolution

« Avant d’être un entraîneur, c’est un être humain qui comprend très bien les joueurs. Il a beaucoup joué et il ressent cela. Il sait ce dont les joueurs ont besoin. La précision des mots qu’il utilise est très importante. Pour moi, il m’a peut-être dit peu de mots, mais ils sont toujours détaillés et précis pour savoir ce que je devais faire pour m’améliorer. »

Son regard sur Villarreal

« Villarreal est une bonne équipe. J’ai vu certains matchs et je pense qu’ils méritaient un peu plus dans certains matchs comme face au Borussia Dortmund (2-3) ou à Liverpool (3-4). C’est aussi une équipe qui aime avoir le ballon. On va devoir essayer de contrôler le ballon pour imposer notre rythme, car on sait qu’ils peuvent aussi nous faire très mal. Ce sera un grand rival qu’on affrontera demain. »

Profiter des défauts de Villarreal

« Comme toutes les équipes, on veut toujours gagner. On veut d’abord dépendre de nous-mêmes. En plus, chaque match de Ligue des champions est différent des autres. Il y a toujours des surprises. Il est donc important de savoir qu’on doit faire un gros match. Il faut être au niveau pour faire de son mieux. Il ne faut jamais être trop confiant dans ce type de match. »