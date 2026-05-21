Willian Pacho : « Je donnerais ma vie pour le PSG »

Arrivé durant l’été 2024 au PSG, Willian Pacho s’est très rapidement imposé comme un cadre du club de la capitale. L’international équatorien attend avec impatience la finale de la Ligue des champions.

Le 30 mai, le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des champions. Qualifiés pour leur deuxième finale de suite, les Parisiens voudront conserver leur titre face aux Gunners. Hier, à dix jours de l’affrontement contre les champions d’Angleterre, un Media Day était organisé au Campus de Poissy. Après la conférence de presse de Luis Enrique et la séance d’entraînement entièrement ouverte aux médias, certains joueurs se sont présentés en zone mixte. Cela a été le cas de Willian Pacho. L’international équatorien s’est confié aux journalistes présents, dont Canal Supporters. Il a évoqué la finale de la Ligue des champions, le côté famille du PSG…

La finale de la Ligue des champions

« Il ne faut pas avoir peur, qu’il faut toujours gagner avec cette mentalité, qu’il faut toujours vouloir gagner chaque match.Peu importe l’adversaire, il faut toujours vouloir gagner, parce qu’en fin de compte, si vous gagnez un match, vous voulez gagner le suivant et être capable d’enchaîner. Avoir la soif de vouloir gagner, de vouloir rivaliser, d’en vouloir plus à chaque minute, je pense que c’est une identité qui nous caractérise, celle de ne pas nous contenter de ce que nous avons. »

Le PSG

« Oui, je donnerais ma vie pour Paris. Dès mon arrivée, je me suis senti très bien accueilli. Les supporters aussi, incroyables. Je donnerai toujours le meilleur de moi-même pour ce club, car ils m’ont fait confiance dès le départ Je pense que cela représente plus que Paris. Cela représente le football français. Atteindre une finale de Ligue des champions est difficile, mais avoir une autre chance d’en gagner une deuxième, c’est encore mieux. »

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La mentalité des joueurs parisiens

« C’est le message que nous a transmis l’entraîneur et que nous avons tous bien compris, celui de ne pas nous relâcher. Je pense qu’il y a parfois des moments difficiles, mais bon, c’est le football et ça arrive. Mais au final, je pense que c’est cette envie de gagner et cette absence de peur d’aller de l’avant, de mettre la pression et de faire confiance à chacun d’entre nous. »