Willian Pacho : « Je suis très heureux ici »

Willian Pacho est la bonne surprise du mercato estival du PSG. Le défenseur central est l’un des joueurs les plus utilisés par Luis Enrique. Il s’est longuement confié au Média Carré.

Recruté cet été par le PSG contre 40 millions d’euros à l’Eintracht Francfort, Willian Pacho s’est très rapidement imposé dans le onze de départ de Luis Enrique. Il est le deuxième joueur le plus utilisé par le coach espagnol derrière Achraf Hakimi. Performant sur le terrain, l’international équatorien (23 ans) s’est confié au Média Carré. Extraits choisis…

Son arrivée au PSG

« J’essaye tout simplement de jouer tout le temps. Quand on me recrute, j’essaye de faire de mon mieux. Dans ma tête, je pensais être dans le onze ? Non, pas dans le onze. Mais je savais que je devais travailler dur pour pouvoir jouer. Et la vérité, c’est que tout s’est bien passé et qu’il y a eu de bons résultats. (…) J’étais constant, et je ne sais pas vraiment pourquoi, c’était cohérent que je vienne ici. »

Comment il a choisi le PSG

« J’étais en Équateur avec ma famille, au calme. Mon agent est venu discuter des possibilités. Il m’a dit qu’il était venu à Paris et cela m’a fait très plaisir. Mais je ne savais pas ce qu’il en était. J’espérais que cela se fasse. Puis les choses ont avancé et ça, c’est conclu assez rapidement, j’étais ravi. Et quand j’ai compris que c’était possible, je me suis fait une joie de venir ici. »

Luis Enrique

« La vérité est que c’est une très bonne personne. Quand je suis arrivé, il m’a parlé de la structure, du jeu, ce que j’avais besoin de savoir. Cela m’a un peu libéré, j’étais plus tranquille, ça m’a enlevé un peu de pression. Et en tant qu’entraîneur, il est très bon, tu n’imagines pas à quel point. Je vois des choses que tu ne peux pas imaginer. Par exemple ? Il ne parle pas beaucoup, mais il sait parfaitement comment diriger. En d’autres termes, il sait comment faire les choses avec précision, et cela vous impacte. (…) Je le respecte beaucoup. »

Ses objectifs

« J’ai toujours eu des objectifs personnels au même niveau que mes objectifs collectifs. Par exemple, je rêve de gagner la Ligue des champions, de gagner un titre avec ma sélection, ce sont aussi des choses que j’ai toujours en tête. Et bien sûr, de gagner des titres, comme la Ligue 1, la Coupe de France, toutes les compétitions, je veux les gagner.«

Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe

« Ils sont vraiment formidables. Honnêtement, je ne m’attendais pas à ce qu’ils soient aussi bienveillants. Depuis mon arrivée, j’ai beaucoup apprécié leur attitude en tant que personnes, et la façon dont ils m’ont accueilli. Ils m’aident à apprendre et à progresser, de rivaliser sainement et positivement. Et en ce moment, nous jouons très souvent, il y a beaucoup de matches, et je sais qu’à la fin, nous aurons besoin de toute l’équipe, de tout le groupe, et pour ça, nous sommes tous prêts. Il n’y a rien de mieux qu’avoir des bonnes relations, une camaraderie, un esprit de famille, pour affronter tout ce qui arrive dans les matches que nous allons jouer. »

Son regard sur le PSG avant de le rejoindre

« En général, ce que l’on connaît de Paris, c’est la ville elle-même, mais je ne savais pas comment c’était vraiment. Concernant l’équipe, je ne savais pas à quoi m’attendre, comment cela allait se passer. Mais sincèrement, c’est incroyable. (…) Oui, je suis très heureux ici, vraiment content, parce qu’ici, j’ai trouvé beaucoup de choses que j’apprécie vraiment. Des choses qui, honnêtement, ne se retrouvent pas partout, et j’apprécie beaucoup, parce qu’ on ne trouve pas toujours cette amitié, cette grande camaraderie, entouré de personnes formidables qui sont toujours prêtes à aider. »

Marquinhos

« Je m’entends très bien avec Marqui. Ça se passe super bien avec lui, il est toujours présent et c’est important qu’il soit toujours avec nous parce qu’il parle très bien, cherche toujours à nous mettre à l’aise. En tant que capitaine, il est très attentif, impliqué et ne néglige jamais rien. C’est une chose d’en entendre parler, mais c’en est une autre de le vivre. Sa manière d’être, de s’exprimer, tout ce qu’il fait, on le ressent et ça fait la différence. Il reste toujours le même : souriant, blagueur, c’est quelque chose qu’il faut valoriser parce que tout le monde n’est pas aussi bon et charismatique, donc je suis content de l’avoir. »

Le projet du PSG

« Warren, Joao, et Barcola sont des joueurs incroyables. Je me régale sur le terrain. J’ai de la chance, parce que la façon dont ils jouent, ce qu’ils font, m’excite énormément. Chaque fois que je les vois à l’entraînement, les choses qu’ils font sont exceptionnelles et ils sont toujours prêts à travailler pour l’équipe. Ils jouent toujours pour l’équipe, pas seulement pour eux. Ça me rend enthousiaste pour le présent et l’avenir, parce que je sais que nous allons faire de très belles choses. Maintenant, il faut continuer à travailler pour réaliser ces rêves et nous savons quels sont nos objectifs. »

Les différences de résultat entre la Ligue 1 et la Ligue des champions

« La vérité est que le championnat est très compétitif, match après match. Il faut rester au plus haut niveau, sinon nos adversaires vont revenir sur nous. Nous essayons donc toujours de maintenir un niveau élevé. Mais comme je l’ai dit récemment à propos du football, il y a des matches où nous méritions de gagner, mais ça se joue sur des détails dont je suis persuadé qu’ils vont tourner en notre faveur, parce que nous avons très bien travaillé. Nous avons une grande équipe, même si on a manqué de réussite. Je jure que nous faisons de notre mieux, même si pour l’instant cela n’a pas payé. Mais pour les deux matches qu’il nous reste, je suis certain que nous allons nous qualifier sans problème, parce que cela se passe très bien en Ligue 1, et nous restons les mêmes. C’est pour cela que les choses vont bien se passer en Ligue des champions. »