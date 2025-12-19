Willian Pacho laissé au repos contre Vendée Fontenay Foot

Demain soir (21 heures, beIN Sports 1), le PSG affronte Vendée Fontenay Foot en 32es de finale de Coupe de France. Willian Pacho a été laissé au repos pour cette rencontre.

Le PSG joue son dernier match de l’année 2025 demain avec le 32e de finale de Coupe de France contre le club de National 3, Vendée Fontenay Foot. Pour cette rencontre, qui se joue trois jours après la finale de la Coupe Intercontinentale remportée par le PSG contre Flamengo lors de la séance des tirs au but (1-1, 2 t.a.b à 1), Luis Enrique devrait effectuer un large turnover après un début de saison 2025-2026 haletant, qui a été entamé après seulement trois semaines de vacances après la fin de l’exercice 2024-2025. Cette rencontre contre les Vendéens que ne jouera pas Willian Pacho.

À lire aussi : PSG : Le badge de la Coupe Intercontinentale déjà disponible en boutique !

Il reprendra avec l’ensemble du groupe après la trêve de Noël

Ce vendredi midi, le PSG a fait savoir qu’en accord avec la direction sportive et le staff technique, Willian Pacho est laissé au repos pour cette dernière rencontre de l’année 2025. L’international équatorien ne sera donc pas présent lors de la séance d’entraînement de veille de match ce vendredi après-midi (17 heures) et lors du 32e de Coupe de France. Sur son compte X, le champion d’Europe conclut en expliquant que Willian Pacho reprendra avec l’ensemble du groupe après la trêve de Noël.