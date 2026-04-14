Willian Pacho, le patron de la défense du PSG

Arrivé durant l’été 2024 au PSG, Willian Pacho s’est très vite imposé comme un incontournable de la défense du PSG. L’international équatorien est même le patron de la défense.

Son arrivée au PSG durant l’été 2024 s’est faite presque dans l’anonymat. Alors qu’aucune rumeur faisait écho d’un intérêt du club de la capitale pour Willian Pacho, l’international équatorien a rejoint le PSG en provenance de l’Eintracht Francfort contre 40 millions d’euros. Dès ses premiers pas sur le terrain, il a mis tout le monde d’accord et est devenu l’un des chouchous du Parc des Princes. Titulaire indiscutable, il est l’un des joueurs les plus utilisés par Luis Enrique depuis son arrivée à Paris. Sa présence rassure ses coéquipiers et il est considéré comme le patron de la défense malgré son jeune âge (24 ans). Il se montre intraitable dans les duels, lui qui affiche un pourcentage de duels remportés, duels aériens et au sol confondus, de 64 %. Pour les seuls duels au sol, le pourcentage de réussite de Pacho s’envole même à 74 %, rapporte L’Equipe.

Il défend en avançant

Le numéro 51 du PSG se distingue notamment par un positionnement impeccable et des attitudes très proactives qui lui permettent d’approcher ses duels de la meilleure des manières. Il s’affirme et prend l’initiative de défendre en avançant aussi souvent que possible. Pour y parvenir, il s’efforce de rester en mouvement, prêt à jaillir sur le porteur dès que possible sans pour autant sortir de sa position prématurément, analyse le quotidien sportif. Willian Pacho associe à sa puissance des appuis d’une légèreté déconcertante. Il peut ainsi décélérer, changer de direction, se retourner et accélérer à sa guise pour s’assurer de rester au contact de ses adversaires avant de s’engager dans un duel ou un tacle, salue L’Equipe. « Dominant dans le duel, Pacho a trouvé dans le PSG de Luis Enrique le contexte parfait pour étaler ses qualités défensives. Il est désormais l’un des éléments forts d’un collectif auquel il permet de pratiquer un football ambitieux en étant capable de gagner ses duels aussi bien très haut sur le terrain à la perte du ballon, mais aussi dans les couloirs pour couvrir les nombreuses montées de Nuno Mendes et Achraf Hakimi. »









