Wilson Odobert : « Jouer au PSG, c’est dur »

Le PSG possède l’un des meilleurs si ce n’est le meilleur centre de formation de France. Certains titis arrivent à se faire une place dans l’effectif professionnel pendant que d’autres préfèrent quitter les Rouge & Bleu afin d’être sûr d’avoir du temps de jeu. C’est le cas de Wilson Odobert.

Performant avec l’équipe U19 du PSG la saison dernière, le jeune ailier droit (17 ans) a décidé de signer son premier contrat professionnel loin de son club formateur, à Troyes. Un choix payant puisqu’il a joué les 15 matches de Ligue 1 pour 6 titularisations (693 minutes). Il a déjà marqué trois buts et délivré deux passes décisives. Dans une interview accordée à Onze Mondial, il est revenu sur son choix de quitter son club formateur.

« Au PSG on ne regarde pas trop les jeunes »

« Jouer au PSG, c’est dur ! Pour donner du temps de jeu aux jeunes, c’est presque mission impossible. Au PSG on ne regarde pas trop les jeunes. En tant que jeune joueur, pour mon développement, je m’imaginais plus à Troyes. Un moment marquant avec les stars du club ? J’étais dans le vestiaire avec d’autres jeunes. Et là, on voit Messi et Neymar en train de rigoler. Ils s’amusaient à crier le nom d’un de nous. Mais on ne savait pas pourquoi. Et nous, les jeunes, on rigolait aussi, car c’était incroyable de blaguer avec de tels joueurs. »

Son hommage à Zoumana Camara

Dans cette interview, Wilson Odebert a rendu hommage à son ancien coach chez les U19 du PSG, Zoumana Camara. « Camara m’a donné beaucoup de confiance. Grâce à lui, j’ai gagné en assurance. Il m’a offert du temps de jeu, même s’il y avait des « noms« . Personne ne m’attendait mais il m’a fait confiance. Je le remercie pour ça. Nous avions une vraie relation humaine. Il était à fond derrière moi. J’avais envie de me battre pour l’équipe et pour le coach. »