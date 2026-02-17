[Winamax] ASM / PSG – Les forces et faiblesses de l’AS Monaco

Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG affronte l’AS Monaco au Stade Louis II pour le compte des barrages aller de Ligue des champions. Le club parisien voudra prendre une option sur la qualification avec le match retour au Parc des Princes.

Hors du top 8 de la Ligue des champions, le PSG doit passer par les barrages pour espérer poursuivre sa route. Et comme la saison passée, le club parisien devra affronter une formation française à ce stade de la compétition. Après le Stade Brestois (10-0 en cumulé) en 2024-2025, c’est au tour de l’AS Monaco d’affronter le PSG pour une double confrontation franco-française. La première manche se déroulera au Stade Louis-II avant la confrontation retour au Parc des Princes le 25 février prochain. Avant ce match aller, focus sur les forces et les faiblesses de l’équipe de Sébastien Pocognoli avec les cotes de notre sponsor Winamax.

Rappel : Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 – Appel non surtaxé)

À lire aussi : Monaco / PSG – Le groupe parisien avec João Neves

Simon Adingra, la nouvelle arme offensive de l’AS Monaco

Durant ce mercato hivernal, l’AS Monaco a voulu apporter de la fraîcheur au poste d’attaquant. En raison du manque de régularité de Folarin Balogun, d’Ansu Fati et de Mika Biereth et la blessure longue durée de Takumi Minamino, la direction monégasque a opté pour le recrutement en prêt avec option d’achat de Simon Adingra, en provenance de Sunderland. L’international ivoirien a rapidement convaincu avec un doublé inscrit face au FC Nantes ce week-end en championnat (3-1). Des débuts prometteurs et un profil virevoltant pourraient être un véritable poison pour l’arrière-garde parisienne.

Les cotes Winamax

PSG vainqueur : 1,50

AS Monaco vainqueur : 4,60

Match nul : 5,10

Des latéraux portés vers l’attaque

Si, lors de sa victoire face au PSG en novembre dernier en Ligue 1 (1-0), l’AS Monaco n’avait pas affiché un visage très offensif, elle reste une équipe dangereuse à n’importe quel moment de la rencontre, grâce notamment à ses latéraux offensifs, Caio Henrique et Vanderson. Si ce dernier cité retrouve peu à peu ses sensations physiques et techniques après une blessure aux ischio-jambiers en première partie de saison, l’autre Brésilien est un titulaire indiscutable sous les ordres de Sébastien Pocognoli. Un beau duel à venir face aux latéraux parisiens Nuno Mendes et Achraf Hakimi.

Les cotes Winamax

Simon Adingra buteur : 4,50

Mika Biereth buteur : 3,25

Ansu Fati buteur : 3,50

Folarin Balogun buteur : 3,50

Aleksandr Golovin décisif : 3,25

Vanderson passeur : 12, 00

Caio Henrique passeur : 8,00

Une défense fébrile

Si, en attaque, l’AS Monaco peut poser quelques difficultés, l’équipe de Luis Enrique devra profiter des nombreuses largesses défensives du club du Rocher. Entre les nombreuses blessures et les performances compliquées de certains cadres comme le portier Philipp Köhn et les défenseurs Thilo Kehrer et Jordan Teze, l’ASM affiche de nombreuses lacunes dans le secteur défensif. Pour apporter un peu d’expérience et de solidité, Sébastien Pocognoli a décidé d’aligner à plusieurs reprises le milieu Denis Zakaria en défense centrale. Si l’équipe monégasque connaît des résultats compliqués ces dernières semaines, elle s’est quelque peu rassurée avec sa victoire face au FC Nantes (3-1) ce week-end. Cette saison, l’AS Monaco a encaissé 34 buts en 22 matchs de Ligue 1 et 14 buts en Ligue des champions dont 10 en deux matchs (6-1 face au Real Madrid, 4-1 contre le Club Bruges).

Les cotes Winamax

Ousmane Dembélé buteur : 2,00

Khvicha Kvaratskhelia buteur : 2,50

Bradley Barcola : 2,50

Désiré Doué : 2,50

Vitinha décisif : 2,50

Nuno Mendes passeur : 4,50

Une hécatombe de blessures

Si, au PSG, on doit composer avec trois absences (Fabian Ruiz, Senny Mayulu et Quentin Ndjantou) et une incertitude autour d’Ousmane Dembélé, du côté de l’AS Monaco, Sébastien Pocognoli doit faire face à une hécatombe de blessures et d’incertitudes. « Maghnes (Akliouche) est incertain, il a été touché au bassin et a effectué un complément d’examens hier. Il doit encore se tester aujourd’hui et demain matin car nous aurons encore un entraînement. C’est la même chose pour Lamine (Camara) qui a reçu un coup au niveau de sa cheville, et Ansu (Fati), qui a lui reçu un coup au quadriceps. Il avait encore mal hier. Quant à Christian (Mawissa), il ne sera pas encore apte », a déclaré le coach belge à la veille de match. À cela s’ajoutent les forfaits du portier titulaire Lukas Hradecky, des défenseurs Mohammed Salisu, Eric Dier et Wout Faes, du Japonais Takumi Minamino et du champion du Monde Paul Pogba. Une infirmerie bien remplie qui oblige donc l’entraîneur de l’ASM à bricoler notamment en charnière centrale. La possible absence de Maghnes Akliouche peut être préjudiciable pour le club de la Principauté. Si l’international français affiche une certaine irrégularité cette saison, il comptabilise 4 buts et 2 passes décisives et apporte surtout une créativité technique dans le secteur offensif.

Monaco résiste plutôt bien en Ligue des champions

Malgré une saison compliquée en Ligue 1, avec une décevante 8e place, l’AS Monaco n’a pas démérité en Ligue des champions malgré un calendrier difficile. À l’exception des gifles reçues sur les pelouses du Club Bruges (4-1) et du Real Madrid (6-1), le club du Rocher a tenu tête à Manchester City (2-2), à Tottenham (0-0) et à la Juventus Turin (0-0). Si le match nul contre Pafos (2-2) a été une véritable contre-performance, l’ASM s’est imposé face à Bodø/Glimt (1-0) et contre Galatasaray (1-0). Un parcours difficile, mais qui montre la capacité des Monégasques à répondre présent face aux cadors européens.

Les cotes Winamax

Victoire 1-0 du PSG : 8,0

Victoire 2-0 du PSG : 7,50

Victoire 2-1 du PSG : 7,25

Match nul 0-0 : 15

Match nul 1-1 : 7,75

Victoire 1-0 de Monaco : 16

Victoire 2-1 de Monaco : 14

Retrouvez toutes les cotes sur le site de Winamax ici