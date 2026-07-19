[Winamax] Espagne ou Argentine, qui va remporter la Coupe du monde ?

Ce dimanche soir (21 heures, M6, beIN SPORTS 1), l’Espagne et l’Argentine s’affrontent en finale de la Coupe du monde. Une finale qui s’annonce indécise.

Après plus d’un mois de compétition, la Coupe du monde va fermer ses portes ce dimanche avec la finale. Si les Français auraient aimé enchaîner une troisième finale de suite, ils sont tombés sur une très bonne équipe d’Espagne qui va défier l’Argentine, qui rêve d’un back-to-back pour placer encore plus Lionel Messi dans l’histoire du football et faire de lui très certainement le meilleur joueur de l’histoire. Avant cette rencontre, focus sur les forces et les faiblesses des deux sélections, avec les cotes de notre sponsor, Winamax.

Rappel : Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 – Appel non surtaxé)

Deux dynamiques différentes en ce qui concerne les défenses

Avant la compétition, l’Espagne et l’Argentine faisaient partie de la liste des favoris à la victoire finale. Si l‘Espagne avait concédé un match nul surprenant contre le Cap-Vert. Elle s’est très vite rattrapée en gagnant toutes ses rencontres jusqu’à arriver dans cette finale. Pour cela, ils ont pu compter sur une défense de fer. En effet, les Espagnols n’ont concédé qu’un seul but depuis le début de la compétition, lors du quart de finale contre la Belgique (2-1). Du côté de l’Argentine, il n’y a eu que des victoires durant cette Coupe du monde. Si elle n’avait concédé qu’un seul but en phase de poules, la défense argentine s’est montrée un peu plus poreuse lors de la phase finale. L’Abiceleste a en effet concédé au moins un but à chaque match, dont deux fois deux buts, dont le match contre l’Égypte où elle était menée 2-0 jusqu’à la 80ᵉ minute.

Un duel de générations entre Lionel Messi et Lamine Yamal

Si le football se joue à 11 contre 11, le match entre l’Espagne et l’Argentine sera aussi un duel de générations entre Lionel Messi et Lamine Yamal. Pour sa dernière Coupe du monde, la Pulga continue de briller à 39 ans. Il enchaîne les performances de haut vol et pourrait encore s’offrir le titre de meilleur buteur de la Coupe du monde. Pour cela, il devra marquer au moins deux buts, pour égaler Kylian Mbappé, qui s’est offert un doublé lors de la spectaculaire petite finale remportée par l’Angleterre contre les Bleus (4-6). En marquant ce soir et remportant possiblement le Mondial, Lionel Messi pourra être considéré comme le meilleur joueur de l’histoire, s’il ne l’est déjà pas. De son côté, Lamine Yamal deviendrait le favori au Ballon d’Or 2026 en gagnant la Coupe du monde ce soir. Il aurait aussi pratiquement fini le jeu à seulement 19 ans. Blessé avant la compétition, il monte petit à petit en puissance. S’il se montre décisif, il pourra se targuer d’être le meilleur joueur du monde, lui qui explique se sentir comme le meilleur joueur du monde.

À lire aussi : Ousmane Dembélé déclassé dans la course au Ballon d’Or ?

Le mental d’acier des Argentins

Lors de cette Coupe du monde, l’Argentine a montré qu’elle avait un mental d’acier. En seizièmes de finale, les Argentins affrontaient le Cap-Vert. Alors que beaucoup pensaient que cela allait être une formalité pour l’Abiceleste, les Capverdiens ont offert une très belle résistance, réussissant à revenir deux fois au score. Avec l’expérience, les Argentins ont réussi à s’en sortir (3-2). Le match le plus marquant sur la mentalité de ne jamais abandonner côté argentin, le huitième de finale contre l’Égypte. Menés 2-0 par les Égyptiens, les coéquipiers de Lionel Messi ont retourné le match en dix minutes pour finalement s’offrir une qualification en quart de finale (3-2). Enfin, lors de la demi-finale contre l’Angleterre, les Argentins ont récidivé. Menés au score à partir de la 55e minute, ils ont réussi à renverser la rencontre avec deux buts à la 85e et 92e. Les Espagnols devront donc se méfier de la résilience argentine.

Fabian Ruiz, le porte-bonheur de la Roja

Seul joueur du PSG présent en finale, Fabian Ruiz est le porte-bonheur de la sélection espagnole. En effet, le milieu de terrain, qui devrait être titulaire ce dimanche soir, n’a jamais perdu avec la Roja. En 49 sélections, il en a remporté 35 et concédé 14 matches nuls. Le numéro 8 du PSG pourrait devenir le premier joueur de l’histoire à ne pas perdre lors de ses 50 premières sélections. En cas de succès, il deviendrait aussi le cinquième joueur du XXIe siècle à remporter dans la même saison la Ligue des champions et la Coupe du monde après Roberto Carlos (2002), Sami Khedira (2014), Raphaël Varane (2018) et Julian Alvarez (2022-2023).

Nos pronostics et nos côtes :

Profitez de notre code CS10 pour obtenir 10€ offerts sur votre premier pari. S’il est perdant, il est 100 % remboursé. Cette finale entre l’Espagne et l’Argentine s’annonce indécise. On voit l’Espagne, avec son jeu de possession usant et sa force défensive s’imposer contre des Argentins friables en défense.

Pour certainement son dernier match de Coupe du monde, Lionel Messi voudra briller et encore faire trembler les filets. Il voudra très certainement rattraper Kylian Mbappé au classement des buteurs de la compétition et dans l’histoire du Mondial. Le but de la Pulga est coté à 2,75. Du côté de l’Espagne, Lamine Yamal voudra marquer de son empreinte cette finale. Sa cote pour qu’il soit décisif est à 1,80.

Notre pari : L’Espagne remporte la Coupe du monde (coté à 1,65). Le score : 2-0 pour la Roja (coté à 8,50)

Toutes les meilleures côtes de ce Espagne / Argentine et des autres matchs de cette Coupe du Monde sont disponibles ICI chez notre partenaire Winamax.





