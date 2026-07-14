[Winamax] France / Espagne – Les forces et les faiblesses de l’Espagne

Ce mardi soir (21h sur M6 et beIN SPORTS 1), l’équipe de France affronte l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde 2026. Les Bleus tenteront de se qualifier pour une troisième finale consécutive dans la compétition. Avant cette rencontre, focus sur les forces et les faiblesses de la sélection espagnole, avec les cotes de notre sponsor, Winamax.

C’est le jour J. Après plusieurs jours d’attente, la France et l’Espagne s’affrontent ce mardi soir à l’AT&T Stadium d’Arlington en demi-finale de la Coupe du monde 2026. Après 2018 et 2022, les Bleus auront à coeur d’accéder, pour la troisième fois consécutive, à une finale de Coupe du monde. Mais les Tricolores devront faire face à une formation espagnole qui monte en puissance dans cette compétition. Cependant, les champions du monde 2018 affichent une grande sérénité depuis le début du tournoi et ont les armes pour faire déjouer leur adversaire.

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Une défense presque infranchissable

C’est la grande force de l’équipe de Luis de la Fuente depuis le début de la compétition. Avec un seul but encaissé depuis le début du Mondial 2026, l’Espagne possède la meilleure défense de ce Mondial 2026. Au tour précédent, Charles De Ketelaere est le seul joueur à avoir inscrit un but face à la Roja avec la Belgique. Un joueur incarne parfaitement cette solidité défensive : Pau Cubarsi. Malgré une saison moins convaincante en club, le jeune défenseur central de 19 ans affiche une grande sérénité dans cette compétition et forme une charnière complémentaire aux côtés d’Aymeric Laporte.

Mais, cette fois-ci, la charnière espagnole fera face à une véritable armada offensive composée d’Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise, Désiré Doué et Bradley Barcola. Une première pour l’Espagne dans cette compétition, après avoir affronté le Cap-Vert (0-0), l’Arabie saoudite (4-0), l’Uruguay (1-0), l’Autriche (3-0), le Portugal (1-0) et la Belgique (2-1).

Lamine Yamal cherche encore ses repères

Si l’équipe de France impressionne sur le plan offensif, l’Espagne peut, elle, s’appuyer sur Lamine Yamal. Blessé avant la compétition, l’ailier du FC Barcelone tente de retrouver ses meilleures sensations. Si sur le plan statistiques, le joueur de 19 ans est loin de son meilleur niveau avec un seul but en 23 tirs, du déchet dans ses dribbles (45,7 %) et de nombreuses pertes de balle (104), il reste tout de même un véritable poison pour les défenses adverses. Le futur joueur du PSG, Lucas Digne, devra donc livrer une très belle performance défensive face au numéro 19 espagnol.

Très confiant avant ce match, Lamine Yamal aura une pression supplémentaire sur les épaules : « Je crois que s’ils doivent avoir peur de quelqu’un, c’est de nous. Bien sûr, nous sommes deux équipes de top niveau mondial, pour moi ce sont les deux meilleurs. On verra ce qu’il se passe mais on n’a pas peur », a déclaré le Barcelonais il y a quelques jours.

Fabian Ruiz, le porte-bonheur de l’Espagne

Blessé pendant de longs mois avec le PSG, Fabian Ruiz n’a pas abordé cette Coupe du monde 2026 dans les meilleures conditions. Remplaçant dans cette compétition, le numéro 8 parisien a été titularisé lors du match face à la Belgique, profitant de la méforme actuelle de Pedri dans l’entrejeu. Un choix payant pour Luis de la Fuente. En effet, le milieu de 30 ans a ouvert le score et a livré une performance solide, ce qui devrait lui permettre de conserver sa place de titulaire face aux Bleus ce mardi. Surtout, Fabian Ruiz a la particularité d’être un véritable porte-bonheur sous le maillot espagnol. En 48 sélections, Fabian Ruiz est invaincu avec l’Espagne. À noter que l’Espagne reste sur deux victoires face à l’équipe de France : en demi-finale de l’Euro 2024 (2-1) et de la Ligue des Nations 2025 (5-4).

L’armada offensive des Bleus

Si la défense de l’Espagne performe depuis le début de la compétition, elle sera cette fois-ci confrontée à ce qui se fait de mieux dans ce tournoi. En effet, l’équipe de France impressionne avec cinq attaquants en grande forme : Ousmane Dembélé (5 buts et 2 passes décisives), Kylian Mbappé (8 buts et 3 passes décisives), Michael Olise (5 passes décisives), Bradley Barcola (2 buts et 1 passe décisive) et Désiré Doué (1 but et 2 passes décisives). De quoi donner des maux de tête à Luis de la Fuente.

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Nos pronostics et nos côtes :

La France fera face à son adversaire le plus redoutable dans ce Mondial. Si les dernières rencontres ont tourné en faveur des Espagnols, les Bleus affichent une grande confiance et une sérénité imperturbable durant ce tournoi. Ils sont notamment portés par une attaque en feu. On voit donc l’équipe de Didier Deschamps s’imposer et rejoindre la finale, dans un match où les deux équipes pourraient marquer.

Décisif dans les matchs couperets, Ousmane Dembélé peut inscrire son sixième but dans la compétition. Le but du Ballon d’Or est coté à 3,25. Co-meilleur buteur de la compétition avec 8 réalisations, le but de Kylian Mbappé est coté à 2,00. Les deux équipes qui marquent, cotées à 1,60 chez Winamax.

Notre pari : La France se qualifie (coté à 1,66). Le score : 3-1 pour l’équipe de France (coté à 15)

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