[Winamax] France / Maroc – Les forces et les faiblesses du Maroc

Ce jeudi soir (22 heures, M6, beIN SPORTS 1), l’équipe de France affronte le Maroc pour tenter de se qualifier en demi-finale de la Coupe du monde. Avant cette rencontre, focus sur les forces et les faiblesses de la sélection marocaine, avec les cotes de notre sponsor Winamax.

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L’équipe de France, après trois victoires en trois matches de phase de poules, s’est facilement qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde en disposant facilement de la Suède (3-0). A ce stade de la compétition, les Bleus ont sorti le Paraguay dans un match âpre et haché par des Paraguayens qui défendaient très bas et qui mettaient des coups. Il aura fallu attendre les 20 dernières minutes de la rencontre et un penalty de Kylian Mbappé pour débloquer la situation. Les Français affrontent le Maroc en quart de finale ce jeudi soir. Les deux équipes se retrouvent quatre ans après la demi-finale remportée par les Bleus au Qatar (2-0).

Yassine Bounou, un dernier rempart de très haut niveau

Le Maroc est l’une des meilleures équipes du monde ces dernières années. Il peut compter sur un Yassine Bounou de très haut vol dans les buts. Le gardien d’Al-Hilal FC est l’un des piliers de la sélection marocaine. Il figure parmi les meilleurs portiers du monde et répond tout le temps présent lors des grandes compétitions. Il est aussi performant lors des séances de tirs au but. Avec son envergure (1,95 m) il en impose dans le but et dissuade souvent l’attaquant en face à face.

Un milieu de terrain de très grande qualité

L’une des forces du Maroc est aussi son milieu de terrain. Avec la doublette Ayyoub Bouaddi–Neil El Aynaoui, le jeu du Maroc est fluide. Les deux joueurs sont les métronomes de la sélection marocaine et distillent très souvent de bons ballons à ses attaquants. Ils arrivent aussi à bien conserver le ballon et réussissent à sortir sous pression sans jamais paniquer. Avec eux, Azzedine Ounahi est l’un des poisons du Maroc. Le milieu de terrain, qui peine à briller en club, semble revivre quand il porte le maillot des Lions de l’Atlas. Il sort d’une prestation monstrueuse en huitièmes de finale avec deux magnifiques buts lors de la large victoire du Maroc contre le Canada (3-0). Ce sera l’un des joueurs à bien surveiller pour la défense des Bleus.

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Une attaque qui a du mal à performer

Si le Maroc possède une bonne base défensive, c’est un peu plus compliqué avec son attaque. Si dans les matches, les Marocains arrivent à se procurer des situations, ils pèchent souvent dans la finition. Depuis le début de la Coupe du monde, Mohamed Ouahbi a décidé de titulariser Ismael Saibari, milieu offensif de formation, au poste de faux numéro 9. Un choix payant puisque le nouveau joueur du Bayern Munich a fait trembler les filets à trois reprises lors de ce Mondial. Mais ce jeudi soir, le Maroc ne pourra pas compter sur lui. Il est forfait en raison d’une blessure musculaire contractée contre le Canada. Il devrait être remplacé par Soufiane Rahimi à la pointe de l’attaque, qui a fait trembler les filets à deux reprises lors de ce Mondial. Mais pour tenter d’éliminer la France, l’attaque marocaine devra se montrer clinique dans ses attaques.

Des latéraux qui apportent énormément en attaque

Pour déstabiliser la défense de l’équipe de France, le Maroc pourra aussi compter sur ses deux latéraux, Achraf Hakimi et Noussair Mazraoui. Comme au PSG, le capitaine des Lions de l’Atlas n’hésite pas à se projeter vers l’avant pour apporter le surnombre. Il est aussi très dangereux dans ses montées dans ses couloirs et peut faire très mal avec ses centres. De l’autre côté, le latéral de Manchester United est aussi une menace offensive de grande qualité. Malgré des courses à répétitions entre la surface marocaine et la surface adverse, les deux joueurs sont aussi performants sur le repli défensif et sont très consistants dans les duels. Ils pourraient apporter du danger dans le dos de la défense française avec des contre-attaques rapides.

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Cette affiche s’annonce plus serrée que la demi-finale de la Coupe du monde 2022. Le Maroc arrive avec des arguments, mais l’équipe de France dégage une impression de puissance assez folle depuis le début de la phase finale, notamment grâce à son attaque de feu.

Nos pronostics et nos côtes :

Cette affiche s’annonce plus serrée que la demi-finale de la Coupe du monde 2022. Le Maroc arrive avec des arguments, mais l’équipe de France dégage une impression de puissance assez folle depuis le début de la phase finale, notamment grâce à son attaque de feu.

On voit donc les Bleus s’imposer et rejoindre les demi-finales, dans un match où les deux équipes pourraient marquer. Notre pari : Michael Olise buteur, son premier dans ce Mondial, avec les deux équipes qui marquent, coté à 7,25 chez Winamax.

Pour le score exact, on part sur une victoire française 2-1, proposée à 7,50 chez Winamax.

Notre pari : La France qui se qualifie (côté à 1,25 bostée X10 qui se transforme en 12,5).

Aussi, les Bleus gagnent avec Olisé buteur et les 2 équipes qui marquent : côté à 7,25.

Le score : 2-1 pour l’équipe de France (côté à 7,50)



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