[Winamax] France / Norvège – Les forces et les faiblesses de la Norvège + nos pronostics

L’équipe de France disputera ce vendredi son dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 face à la Norvège. Déjà qualifiées pour les seizièmes de finale, les deux sélections se joueront la première place du groupe I. Avant cette rencontre, focus sur les forces et les faiblesses de la sélection norvégienne, avec les cotes de notre sponsor Winamax.

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L’équipe de France est déjà retour dans ce Mondial. Après son succès convaincant contre l’Irak (3-0), les Bleus auront toutefois fort à faire face à une équipe norvégienne qui a parfaitement négocié son début de tournoi, avec deux victoires en autant de rencontres et une attaque particulièrement efficace emmenée par un Erling Haaland exceptionnel.

Force : Une attaque qui fait très mal

La Norvège arrive en confiance après un parcours sans faute dans cette phase de groupes. Les Scandinaves ont d’abord largement dominé l’Irak (4-1), avant de confirmer contre le Sénégal (3-2), un succès qui leur a permis de valider leur qualification pour les seizièmes de finale avant même d’affronter les Bleus.

Avec sept buts inscrits en deux matches, la sélection de Ståle Solbakken possède l’une des attaques les plus prolifiques de ce début de Coupe du monde. Son principal atout se nomme évidemment Erling Haaland. L’avant-centre norvégien a déjà trouvé le chemin des filets à quatre reprises, grâce à un doublé contre l’Irak puis un nouveau doublé face au Sénégal. Le « cyborg » est désormais à 59 réalisations… en 52 sélections avec la Norvège. Soit la moyenne délirante de 1,13 buts par match avec les Scandinaves ! Cette efficacité offensive a largement contribué au retour de la Norvège en phase à élimination directe d’un Mondial, une première depuis 1998.

Faiblesse : Une défense moins souveraine et un effectif à gérer

Si la Norvège se montre redoutable devant le but, elle s’est révélée plus friable défensivement. Après avoir encaissé un but contre l’Irak, elle a de nouveau cédé à deux reprises face au Sénégal. Lors de cette deuxième rencontre, les Norvégiens ont notamment vu leur adversaire revenir au score avant de devoir préserver leur avantage, non sans mal, jusqu’au coup de sifflet final. Face aux Irakiens, la sélection scandinave s’est aussi fait peur tout au long de la première mi-temps, malgré l’ampleur final du score.

À cela s’ajoute la gestion physique de l’effectif. En conférence de presse, Ståle Solbakken a expliqué que plusieurs de ses joueurs avaient terminé la rencontre contre le Sénégal avec des crampes, évoquant les conditions climatiques ainsi que des difficultés liées à l’hydratation. Le sélectionneur norvégien a également indiqué qu’il comptait gérer les temps de jeu face à l’équipe de France afin de préserver ses joueurs avant les seizièmes de finale.

Déjà qualifiée, la Norvège abordera donc ce dernier rendez-vous avec un double objectif : conserver sa dynamique tout en préparant la phase à élimination directe. Face aux Bleus, elle pourra s’appuyer sur une attaque en pleine réussite, mais devra également montrer davantage de solidité défensive pour espérer terminer en tête du groupe I.

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Nos pronostics et nos côtes :

Au regard des deux premières journées, l’équipe de France semble mieux armée pour s’imposer ce soir. La Norvège a montré une vraie puissance offensive avec sept buts inscrits en deux matches, mais elle a aussi concédé trois buts depuis le début du tournoi. Face aux Bleus, ces espaces défensifs pourraient coûter cher.

La menace norvégienne reste toutefois évidente avec Erling Haaland, auteur de quatre buts depuis le début de la Coupe du monde. On imagine donc une rencontre ouverte, avec des occasions des deux côtés. Notre pronostic : une victoire de l’équipe de France (côte à 1,62), les deux équipes qui marquent (côte à 1,52), avec Kylian Mbappé buteur pour les Bleus (Côte à 1,85) et Erling Haaland buteur pour la Norvège (côte à 2,50).

Notre pari : La France qui gagne avec les deux équipes qui marquent et Kylian Mbappé + Erling Haaland buteur : côté à 6,25.

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