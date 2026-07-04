[Winamax] France / Paraguay – Les forces et les faiblesses du Paraguay + nos pronos

Ce samedi soir (23 heures, M6, beIN SPORTS 1), l’équipe de France affronte le Paraguay pour tenter de se qualifier en quart de finale de la Coupe du monde et y retrouver le Maroc ou le Canada. Avant cette rencontre, focus sur les forces et les faiblesses de la sélection paraguayenne, avec les cotes de notre sponsor Winamax.

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Après avoir dominé sa phase de groupes puis éliminé la Suède (3-0) en seizièmes de finale, l’équipe de France affrontera le Paraguay ce samedi pour une place en quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Sur le papier, les Sud-Américains font figure d’outsiders. Pourtant, ils viennent de créer l’une des surprises du tournoi en éliminant l’Allemagne au terme de la séance des tirs au but. Tour d’horizon des principales forces et faiblesses de la sélection dirigée par Gustavo Alfaro.

Une défense solide et une équipe capable de faire déjouer ses adversaires

La principale force du Paraguay réside dans son organisation défensive. Face à l’Allemagne, la sélection sud-américaine a résisté pendant 120 minutes avant de s’imposer aux tirs au but après un match nul (1-1). Julio Enciso avait ouvert le score avant l’égalisation allemande de Kai Havertz. Les Paraguayens ont ensuite conservé leur sang-froid lors de la séance de tirs au but pour décrocher leur qualification malgré deux premières balles de match manquées.

Didier Deschamps s’est d’ailleurs montré méfiant avant cette rencontre. Le sélectionneur français a rappelé que le Paraguay avait surpris de nombreux observateurs en éliminant l’Allemagne et de se méfier de leurs principales armes qui sont Julio Enciso et Miguel Almirón. Des joueurs capables de créer des différences.

Une attaque moins prolifique

Si le Paraguay s’est montré difficile à manœuvrer, son secteur offensif apparaît plus limité. Lors de cette Coupe du monde, la sélection sud-américaine s’est notamment inclinée lourdement contre les États-Unis (1-4), avant d’enchaîner un match nul sans but face à l’Australie. Son exploit contre l’Allemagne est également intervenu au terme d’une rencontre où elle a surtout fait preuve de solidité défensive et de réalisme.

Les Bleus devront néanmoins se méfier d’une équipe qui a déjà prouvé depuis le début du tournoi qu’elle savait faire déjouer des adversaires réputés supérieurs. La France, favorite sur le papier, devra confirmer son statut pour poursuivre son parcours vers les quarts de finale.

Les Bleus prévenus avant le choc

Au-delà de ses qualités et de ses limites, le Paraguay a surtout prouvé qu’il ne fallait pas le réduire à son statut d’outsider. Son succès contre l’Allemagne aux tirs au but a montré une équipe capable de rester dans son match, de tenir sous pression et d’aller chercher une qualification dans un scénario fermé. Pour l’équipe de France, l’enjeu sera donc d’éviter de laisser cette rencontre s’installer dans un faux rythme. Face à une sélection qui a déjà réussi à faire tomber un grand nom du tournoi, les Bleus devront rapidement imposer leur intensité, tout en restant vigilants face aux individualités offensives paraguayennes.

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Nos pronostics et nos côtes :

Nous voyons l’équipe de France poursuivre sa route vers les quarts de finale avec une victoire 1-0, 2-0 ou 3-0 face au Paraguay (côté à 2,05). Si la sélection sud-américaine a démontré sa solidité défensive depuis le début de cette Coupe du monde, les Bleus affichent un visage particulièrement convaincant sur le plan offensif.

Nous misons sur un nouveau but de Kylian Mbappé (côté à 1,50), déjà auteur de six réalisations dans ce Mondial, ainsi que sur un cinquième but d’Ousmane Dembélé (côté à 2,25). Enfin, Michael Olise pourrait encore se montrer décisif (2,10). Déjà crédité de cinq passes décisives, le milieu offensif français n’est plus qu’à une unité du record de Pelé, auteur de six passes décisives lors de la Coupe du monde 1970, un record qui tient toujours.

Notre pari : La France qui se qualifie (côté à 1,05 bostée X10 qui se transforme en 10,5).

Aussi, la France gagne avec Kylian Mbappé + Erling Haaland buteurs et Michael Olisé : côté à 4,20.

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