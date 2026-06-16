[Winamax] France / Sénégal – Les forces et les faiblesses du Sénégal

Ce mardi soir (21h sur M6 et beIN SPORTS 1), l’équipe de France fera son entrée en lice dans la Coupe du monde 2026. Les Bleus auront fort à faire face au Sénégal.

Championne du monde en 2018 et vice-championne en 2022, l’équipe de France aura un statut à faire respecter lors de cette Coupe du monde 2026. Mais les Bleus devront batailler dès la phase de groupes. En effet, l’équipe de Didier Deschamps devra faire face au Sénégal, à l’Irak et à la Norvège dans le groupe I. Ce mardi soir (21h sur M6 et beIN SPORTS 1), les Tricolores feront donc leur entrée en lice face aux Lions de la Teranga. Une grosse affiche au MetLife Stadium de New York. Avant cette rencontre, focus sur les forces et les faiblesses de la sélection de Pape Thiaw, avec les cotes de notre sponsor Winamax.

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Une grosse affiche pour débuter le Mondial

Face aux Sénégalais se dresse une équipe de France annoncée comme l’une des favorites à la victoire finale. Pour la dernière compétition de Didier Deschamps à la tête des Bleus, les joueurs français voudront offrir une belle porte de sortie à leur sélectionneur, sur le banc depuis 2012. Pour cela, les vice-champions d’Afrique devront venir à bout d’une sélection qui se présente avec une véritable armada offensive. Mais ils auront des arguments à faire valoir avec notamment leur principal atout en attaque : Sadio Mané.

Les cotes Winamax

Victoire de la France : 1,49

Victoire du Sénégal : 6,75

Match nul : 4,40

La cote boost x10

cote fixe boostée : France gagne le match 1,45 à 14,5 (si la France gagne, la cote de base sera payé en cash et les joueurs récupèreront le reste en Freebet (130,5€ en Freebets). Voir offre boostée ici

Un nouveau statut à confirmer

Considéré comme l’une des meilleures sélections du continent africain, aux côtés du Maroc, le Sénégal aura donc un statut à faire respecter lors de ce Mondial 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Vainqueurs de la Coupe d’Afrique des nations en 2021 et vice-champions d’Afrique en 2025, après avoir vu la Confédération africaine de football (CAF) lui retirer son titre continental, les Lions de la Teranga voudront confirmer ce nouveau statut de place forte du football africain. Ils tenteront ainsi faire mieux qu’en 2022, lorsqu’ils avaient été éliminés en huitième de finale par l’Angleterre (3-0). Le meilleur parcours des Sénégalais remonte à la Coupe du monde 2002 avec un quart de finale.

Les cotes Winamax

Victoire 1-0 de la France : 5,90

Victoire 2-0 de la France : 5,90

Victoire 1-0 du Sénégal : 13,50

Victoire 2-1 du Sénégal : 17

Match nul 1-1 : 6,75

Les transitions offensives, l’arme fatale du Sénégal

Lors de ses matchs de préparation, le bloc défensif de l’équipe de France a souffert sur les transitions offensives de la Côte d’Ivoire (défaite 1-2) et de l’Irlande du Nord (victoire 3-1). Problème : cela correspond à l’une des principales forces du Sénégal. En effet, avec la vivacité de ses attaquants Sadio Mané, Nicolas Jackson et Ismaïla Sarr, les Lions de la Teranga peuvent poser d’énorme problèmes défensifs aux Bleus, dont la défense s’est montrée très friable face à la vitesse et la prise de profondeur des attaquants adverses. De plus, le joueur du PSG Ibrahim Mbaye sera une option supplémentaire en sortie de banc pour profiter des largesses défensives des vice-champions du monde.

Les cote de Winamax

Sadio Mané buteur : 4,90

Nicolas Jackson buteur : 5,50

Ismaïla Sarr buteur : 7,50

Ibrahim Mbaye buteur : 7,50

Une incertitude sur la titularisation de Kalidou Koulibaly

Si un gros duel s’annonce dans l’entrejeu, le Sénégal peut aussi s’appuyer sur une défense solide. Lors de la CAN, les Sénégalais n’ont encaissé que deux buts durant la compétition. Cependant, ils ont concédé sur une défaite inquiétante face aux États-Unis (3-2) lors des matchs de préparation. Une rencontre à laquelle le défenseur expérimenté Kalidou Koulibaly n’a pas participé. Blessé à une cuisse depuis la mi-avril, le défenseur de 34 ans a pu disputer huit minutes de jeu lors du dernier match de préparation face à l’Arabie saoudite (0-0). Son retour aura une importance capitale pour le sélectionneur Pape Thiaw afin d’apporter de la stabilité à son arrière-garde. Son potentiel remplaçant, Mamadou Sarr, qui a très peu joué avec Chelsea, pourrait souffrir face à l’armada offensive de l’équipe de France portée par Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise.

Les cotes Winamax

Ousmane Dembélé buteur : 2,50

Kylian Mbappé buteur : 1,58

Michael Olise buteur : 2,35

Désiré Doué décisif : 1,94

Bradley Barcola passeur : 3,50

Rayan Cherki décisif : 1,70

Aurélien Tchouaméni buteur : 8,50

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🇫🇷🆚🇸🇳



L’Équipe de France d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola et Lucas Hernández affronte le Sénégal d’Ibrahim Mbaye ! pic.twitter.com/hAD4TizmQp — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 16, 2026