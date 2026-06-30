[Winamax] France / Suède – Les forces et les faiblesses de la Suède

Ce mardi soir (23 heures, M6, beIN SPORTS 1), l’équipe de France affronte la Suède pour tenter de se qualifier en huitièmes de finale de la Coupe du monde et y retrouver le Paraguay, qui a éliminé l’Allemagne hier soir (1-1, 3 t.a.b.à 2). Avant cette rencontre, focus sur les forces et les faiblesses de la sélection suédoise, avec les cotes de notre sponsor Winamax.

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Après avoir remporté ses trois matches de poules et avoir terminé en tête de son groupe, marquant dix buts lors de ces trois rencontres, l’équipe de France aborde son seizième de finale de Coupe du monde contre la Suède avec le plein de confiance. Les Français voudront s’imposer contre les Suédois pour se qualifier en huitièmes de finale et y défier le Paraguay, qui a créé la surprise en éliminant l’Allemagne, un des outsiders à la victoire finale lors de la séance de tirs au but (1-1, 3 t.a.b.à 2).

La Suède invaincue contre la France à l’Euro et à la Coupe du monde

Si la France est annoncée favorite de ce seizième de finale, elle devra se méfier des Suédois. Les deux équipes s’affronteront pour la troisième fois dans une grande compétition (Coupe du monde ou Euro). Et le bilan est pour l’instant favorable aux coéquipiers d’Alexander Isak. En effet, les Suédois n’ont pas perdu contre les Bleus. Lors du premier match de la phase de poules de l’Euro 1992, les deux équipes s’étaient quittées sur un match nul (1-1). 20 ans plus tard, les deux sélections s’étaient retrouvées lors du dernier match de la phase de poules de l’Euro 2012. Déjà éliminés, les Suédois s’étaient offert une victoire de prestige contre les Bleus grâce à des buts de Zlatan Ibrahimovic et Sebastian Larsson (0-2). Une défaite sans conséquence pour la France, qui s’était qualifiée pour les quarts de finale de la compétition, stade auquel elle avait été éliminée par l’Espagne, future vainqueur de la compétition.

Une attaque dont il faudra se méfier

La Suède possède une très belle attaque avec Viktor Gyökeres, Alexander Isak et Anthony Elanga. Les trois joueurs ont fait trembler les filets à quatre reprises lors de cette Coupe du monde, une réalisation chacun pour les attaquants d’Arsenal et de Liverpool et deux pour l’ailier de Newcastle. Les trois joueurs sont des dangers permanents pour les défenses adverses et arrivent très souvent à déstabiliser leurs adversaires directs. Annoncés titulaires, William Saliba, Dayot Upamecano et Lucas Digne devront être vigilants pour ne pas laisser d’espaces à ces trois joueurs, qui sont sans aucun doute les joueurs les plus dangereux de la Suède. Il faut aussi faire attention à Yasin Ayari, qui se déplace dans les petits espaces et qui aime défier ses adversaires. Il s’était offert un doublé lors du premier match largement remporté contre la Tunisie (5-1).

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Une équipe inconstante

Lors de cette phase de poules, la Suède est passée par tous ses états. Largement vainqueure de la Tunisie lors de son premier match (5-1), elle avait ensuite pris une claque contre les Pays-Bas (5-1). Lors de son dernier match contre le Japon, la sélection suédoise a été menée au score et était virtuellement éliminée de la compétition. Mais Anthony Elanga a rapidement égalisé (1-1) pour permettre aux Suédois de terminer dans les meilleurs troisièmes et de se qualifier pour les seizièmes de finale, où ils affrontent l’un des favoris à la victoire finale.

Une défense friable et assez lente

Graham Potter, le sélectionneur de la Suède, est un adepte d’un système à trois défenseurs centraux avec deux pistons. Si son équipe joue assez bas quand l’adversaire a le ballon, elle peut souffrir face à des attaquants rapides, comme cela avait été le cas contre les Pays-Bas, où elle avait été dépassée et avait encaissé cinq buts. En plus d’être souvent mise en difficulté, cette dernière est assez lente et en grande difficulté quand les attaquants arrivent à prendre la profondeur, à l’image de Victor Lindelöf, qui a peu joué cette saison avec Aston Villa (28 matches toutes compétitions confondues). Même contre une équipe de Tunisie en grande difficulté, la Suède a subi plusieurs situations franches et concédé un but. Avec son attaque de feu, l’équipe de France pourrait faire très mal à cette équipe suédoise.