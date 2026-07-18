[Winamax] Les trois raisons de regarder France / Angleterre

Après leur défaite en demi-finale de la Coupe du monde, l’équipe de France et l’Angleterre s’affrontent lors de la petite finale. Une dernière rencontre pour Didier Deschamps, et une occasion pour certains Parisiens de terminer sur une bonne note.

À la veille de la finale entre l’Espagne et l’Argentine, les deux malheureux demi-finalistes, la France et l’Angleterre, s’affrontent ce samedi soir (23h sur M6 et beIN SPORTS 1). Si cette rencontre a du mal à susciter l’enthousiasme, elle permettra surtout à la sélection victorieuse de repartir avec 2 M$ supplémentaires. En effet, le troisième empochera 29 M$, contre 27 M$ pour le quatrième. Mais d’autres enjeux peuvent aussi donner de l’intérêt pour cette « petite finale » de la Coupe du monde 2026, avec les cotes de notre sponsor, Winamax.

Rappel : Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 – Appel non surtaxé)

À lire aussi : Info à la Une – Semaine décisive dans les dossiers Barcola et Akliouche

Une rivalité entre la France et l’Angleterre

Ce match entre le 3e et le 4e du classement FIFA offre une belle affiche entre deux rivaux. Renversés par l’Argentine mercredi, les Three Lions de Thomas Tuchel devront réagir face à une équipe de France restée inoffensive contre l’Espagne. D’autant plus que l’Angleterre reste sur une défaite face aux Bleus en quart de finale de la Coupe du monde 2022 (1-2), marquée notamment par le penalty manqué de Harry Kane.

La dernière de Didier Deschamps avec les Bleus

Sur le banc de l’équipe de France depuis 2012, Didier Deschamps va vivre son dernier match à la tête des Bleus. Avec 120 victoires, 35 nuls et 29 défaites, le sélectionneur français voudra terminer sur une bonne note. Dans son palmarès, le coach de 57 ans aura obtenu la Coupe du monde en 2018 et la Ligue des Nations 2021. Il s’est également incliné en finale de l’Euro 2026 et de la Coupe du monde 2022. Pour cette dernière rencontre, Didier Deschamps aura donc à coeur de battre le rival anglais.

Plusieurs Parisiens devraient disputer cette rencontre

Si Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Désiré Doué ont souvent été utilisés par Didier Deschamps lors de cette Coupe du monde, cette rencontre face à l’Angleterre pourrait aussi permettre de voir à l’oeuvre les deux autres joueurs du PSG : Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez. Si le Titi n’a disputé que quelques minutes face au Maroc, le défenseur français pourrait, de son côté, disputer ses premières minutes dans la compétition à l’occasion de cette petite finale. Ce sera donc le dernier match des cinq français du PSG avant des vacances bien méritées, puis un retour au Campus de Poissy dans trois semaines pour préparer la saison 2026-2027.

Nos pronostics et nos côtes :

Profitez de notre code CS10 pour obtenir 10€ offerts sur votre premier pari. S’il est perdant, il est 100 % remboursé.

Face à une formation de l’Angleterre remaniée, l’équipe de France peut terminer son tournoi par une victoire de prestige face à son rival anglais. On voit donc l’équipe de Didier Deschamps s’imposer et conclure sa compétition à la troisième place, dans un match où les deux équipes pourraient marquer.

Pour ce match, le Parisien Désiré Doué peut inscrire son deuxième but dans la compétition. Le but du Golden Boy est coté à 3,50. Titulaire, Kylian Mbappé peut inscrire son neuvième but dans ce Mondial. Sa réalisation est cotée à 1,70. Les deux équipes qui marquent, cotées à 1,40 chez Winamax.

Notre pari : La France vainqueur du match pour la troisième place (coté à 1,45). Le score : 2-1 pour l’équipe de France (coté à 7,50)

Toutes les meilleures côtes de ce France / Angleterre et des autres matchs de cette Coupe du Monde sont disponibles ICI chez notre partenaire Winamax.